CRB cede empate ao São Bento em casa, mas segue no G-4 da Série B do Brasileiro

O CRB ficou no empate por 1 a 1 diante do São Bento neste sábado, em pleno estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 25.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do tropeço, o time alagoano se manteve entre os quatro primeiros colocados.

Com o resultado, o CRB ficou na quarta posição com 38 pontos, a 10 do líder Bragantino, que joga neste domingo. Em quinto, o Coritiba tem 37 e um jogo a menos. Já o São Bento caiu para a 19.ª e penúltima posição com 24, a quatro de deixar a zona de rebaixamento.

Os times fizeram um primeiro tempo equilibrado. O São Bento usou da bola de longa distância como arma para tentar surpreender o rival. Aos seis minutos, Paulinho arriscou para defesa do goleiro Vinícius Silvestre. O volante tentou uma segunda vez, mas ficou no arqueiro rival.

A resposta do CRB veio apenas nos minutos finais. Em cobrança de escanteio de Alisson Farias, Lucas Siqueira cabeceou rente à trave. Na sequência, Léo Ceará recebeu dentro da área e tentou de bicicleta. O goleiro Renan Rocha fez grande defesa para salvar o São Bento.

Na volta para o segundo tempo, o time alagoano cresceu e acabou abrindo o marcador aos dois minutos. Alisson Farias recebeu com liberdade, passou pela marcação e chutou sem chances para Renan Rocha. A resposta veio em um chute de longa distância de Rodolfo, defendido por Vinícius Silvestre.

A equipe de Sorocaba (SP) foi para o abafa e empatou aos 13 minutos. Após falha da defesa do CRB, Paulinho Bóia dominou com categoria e chutou caprichosamente para o gol. Após empatar, o São Bento recuou a marcação e começou a jogar na base do contra-ataque.

Mas foi o CRB quem criou a última oportunidade de perigo. Aos 41 minutos, Ferrugem colocou, em cobrança de falta, a bola no travessão. Ela voltou, bateu nas costas de Renan Rocha e acabou ficando entre suas pernas. O São Bento acabou comemorando o lance como um gol, já que acabou confirmando o empate.

Na próxima rodada, o CRB visita o América-MG na quinta-feira, às 19h15, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Na sexta, às 21h30, o São Bento recebe o Bragantino no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

FICHA TÉCNICA:

CRB 1 x 1 SÃO BENTO

CRB - Vinícius Silvestre; Daniel Borges, Victor Ramos, Wellington Carvalho e Igor; Claudinei, Lucas Siqueira (Ferrugem) e Lucas Abreu (Edson Cariús); Iago (Élton), Alisson Farias e Léo Ceará. Técnico: Marcelo Chamusca.

SÃO BENTO - Renan Rocha; Marcos Martins, Joílson, Gerson e Guilherme Romão; Fábio Bahia, Vinícius Kiss (Pablo), Paulinho (Juliano) e Rodolfo; Paulinho Bóia e Zé Roberto (Caio Rangel). Técnico: Milton Mendes.

GOLS - Alisson Farias, aos 2, e Paulinho Bóia, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Igor e Victor Ramos (CRB); Guilherme Romão e Rodolfo (São Bento).

ÁRBITRO - Adriano Milczvski (PR).

RENDA - R$ 53.844,00.

PÚBLICO - 4.340 pagantes.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).