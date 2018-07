CRB confirma vaga na final da Série C do Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou na semana passada os locais das finais. O primeiro confronto será em Maceió, no dia 27 de novembro, e o segundo em Joinville, dia 3 de dezembro. Ninguém tem vantagem do empate e o gol fora tem peso no saldo de gols, critério usado na Copa do Brasil.

Desta vez o CRB jogou com o regulamento debaixo do braço. Não se arriscou e segurou o resultado que lhe interessava. Chegou aos 11 pontos e não pode mais ser alcançado por seus concorrentes na última rodada, que será realizada no domingo.

O vice-líder do Grupo F é o Paysandu, com sete pontos, depois de vencer o Luverdense, por 2 a 1, em Belém. O América ficou com seis e o Luverdense com dois pontos, já eliminado.

A briga pelo segundo acesso dentro do Grupo E ficou para o confronto direto entre América e Paysandu, em Natal. O outro duelo será apenas para cumprir tabela entre Luverdense e CRB, em Lucas do Rio Verde (MT).

Confira os resultados da 5.ª rodada:

CRB 0 x 0 América-RN

Paysandu 2 x 1 Luverdense