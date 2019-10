CRB derrota o Botafogo-SP em confronto direto pelo G4 da Série B

O CRB se manteve vivo na briga por uma vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro ao ganhar do Botafogo-SP, por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 31ª rodada. O único gol da partida foi marcado por Willie.

LEIA TAMBÉM > Pantera Negra tenta levar CRB ao acesso

A segunda vitória seguida por 1 a 0 coloca o CRB na sexta colocação, com 46 pontos, deixando para trás o próprio Botafogo, que estacionou nos 44 e vem na oitava posição.

O primeiro tempo foi bastante truncado, tanto que saíram cinco cartões amarelos, e de poucos lances de perigo. O melhor deles aconteceu justamente no último lance. Igor cruzou, Edson Cariús não desviou e Darley fez grande defesa. No rebote, com o gol aberto, Alisson Farias finalizou rente à trave.

A etapa final começou mais movimentada com os dois times criando boas oportunidades através de Marlon Freitas e Alisson Farias. Aos 24 minutos, Willie finalizou de fora da área e mandou no canto de Darley, abrindo o placar para o CRB.

Depois disso, o Botafogo passou a controlar a posse da bola, mas encontrando dificuldades para furar o forte bloqueio feito pelo time da casa.

O CRB volta a campo só no próximo sábado, dia 2 de novembro, contra o Oeste, às 16h30, na Arena Barueri, em Barueri. Na sexta-feira, dia 1º de novembro, o Botafogo recebe o Coritiba, às 19h15, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Os jogos são válidos pela 32ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

CRB 1 x 0 BOTAFOGO

CRB - Andrey; Daniel Borges, Ewerton Páscoa, Edson Henrique e Igor; Claudinei, Lucas Siqueira e Willie (Israel); Alisson Farias (William Barbio), Iago (Mateus Silva) e Edson Cariús. Técnico: Marcelo Cabo.

BOTAFOGO - Darley; Lucas Mendes, Luiz Otávio, Didi e Pará (Vini); Higor Meritão (Nadson), Pablo e Marlon Freitas; Murilo Henrique, Júlio César (Felipe Saraiva) e Bruno Moraes. Técnico: Hemerson Maria.

GOL - Willie, aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

CARTÕES AMARELOS - Claudinei, Ewerton Páscoa e Igor (CRB); Júlio César, Pará, Luiz Otávio e Murilo Henrique (Botafogo).

RENDA - R$ 36.826,00.

PÚBLICO - 3.177 pagantes (4.549 no total).

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).