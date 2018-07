CRB derrota o Madureira e conquista o acesso à Série B

Dois anos após o rebaixamento para a Série C - a terceira divisão nacional -, o CRB-AL volta a comemorar um retorno para o Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado, com boa presença de público - quase 18 mil pessoas - no estádio Rei Pelé, em Maceió, o time alagoano derrotou o Madureira-RJ por 2 a 0, pelo jogo de volta das quartas de final, e soltou o grito do acesso.

Como no jogo de ida, no Rio, o CRB já tinha vencido por 2 a 1, o time do técnico Ademir Fonseca assegurou a classificação para as semifinais, onde vai encarar o Macaé-RJ, que eliminou o Fortaleza-CE. Além disso, é um dos quatro que garantem o acesso para a Série B de 2015 ao lado do próprio Macaé, do Mogi Mirim-SP e do Paysandu-PA.

Os gols da vitória foram marcados por Daniel Marques, de cabeça, aos 28 minutos do primeiro tempo, e por Clebinho, aos 26 da etapa final.