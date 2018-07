CRB derrota o Oeste e sobe para a terceira colocação na Série B do Brasileiro

O CRB segue na briga pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o time alagoano venceu o Oeste por 3 a 1, no estádio Rei Pelé, em Maceió, e subiu para a terceira colocação. Com 37 pontos, empurrou o Ceará para a quarta posição, superando o rival no número de vitórias: 11 a 10. Agora só está atrás do líder Vasco, com 41, e do Atlético Goianiense, com 38.

O Oeste, por sua vez, está no meio da tabela de classificação. Com 29 pontos, oito a menos do que os times que abrem o G4, a equipe do técnico Fernando Diniz segue sem conseguir se aproximar da briga pelo acesso. Mas, pelo menos neste momento, está longe de qualquer ameaça de rebaixamento.

A partida começou movimentada e os dois times tinham propostas ofensivas, partindo para o campo de ataque em velocidade para buscar o gol de abertura do placar. Aos 20 minutos, foi o time da casa que conseguiu inaugurar o marcador. O volante Olívio apertou a saída da bola do adversário, recuperou a posse dela e serviu Luidy, que chutou forte na saída do goleiro.

Com seu estilo de jogo de posse de bola, evitando dar lançamentos longos para o campo de ataque, o Oeste conseguiu atacar mais após o gol sofrido. Mas ficou muito exposto aos contragolpes e só não tomou mais um no final da primeira etapa porque o goleiro Felipe Alves fez linda defesa em chute de Matheus Galdezani.

De tanto insistir, o segundo gol do CRB saiu aos 15 minutos da etapa final. Marcos Martins cruzou da direita e o zagueiro Francis tentou cortar, mas acabou jogando contra o próprio gol, traindo Felipe Alves, que não conseguiu defender.

Apenas cinco minutos mais tarde, Luidy marcou mais um e sacramentou a vitória. Em novo contra-ataque rápido, o meia invadiu a área e bateu rasteiro no canto direito. O Oeste ainda diminuiu aos 40 em chute de fora da área de Felipe Rodrigues, mas a reação parou por aí.

As duas equipes voltam a campo neste sábado para a 23.ª rodada da Série B. O Oeste recebe o Paraná no estádio José Liberatti, em Osasco (SP), às 16 horas. Mais tarde, às 21 horas, o CRB visita o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA

CRB 3 x 1 OESTE

CRB - Juliano; Marcos Martins, Flávio Boaventura, Diego Jussani e Diego; Olívio, Matheus Galdezani (Glaydson Almeida) e Gerson Magrão; Roger Gaúcho (Bocão), Luidy (Bruno Nascimento) e Neto Baiano. Técnico: Mazola Júnior.

OESTE - Felipe Alves; Felipe Rodrigues, Bruno Silva e Francis (Danielzinho); Daniel Simões, Francisco Alex, Matheus Vargas e Rodolfo; Léo Artur, Crysan (Wellington) e Marquinho. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Luidy aos 20 minutos do primeiro tempo; Francis (contra), aos 15, Luidy, aos 19, e Felipe Rodrigues, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Galdezani (CRB); Felipe Rodrigues e Léo Artur (Oeste).

ÁRBITRO - Alinor Silva da Paixão (MT).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).