CRB derrota o São Bento fora de casa e entra no G-4 da Série B

Victor Ramos e Léo Ceará ampliaram o bom momento do CRB que, nesta sexta-feira, venceu o São Bento, por 2 a 1, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Alecsandro diminuiu para os donos da casa. O resultado colocou os alagoanos no G4, a zona de acesso.

O clube nordestino chegou ao terceiro lugar com dez pontos. O São Bento, por sua vez, estacionou na 11.ª colocação com apenas sete e dois de vantagem para a zona de rebaixamento.

O São Bento, apesar da maior posse de bola inicial, não assustou o CRB. O clube alagoano, por sua vez, foi fatal aos 19 minutos. Ferrugem cruzou na medida e Victor Ramos estufou as redes de cabeça. Este foi o segundo jogo do zagueiro no CRB e o primeiro gol dele, que chegou do Vitória. Os visitantes gostaram e ampliaram aos 24 minutos. Léo Ceará recebeu cruzamento de Alisson Farias e só empurrou para as redes. O São Bento pouco assustou e os 45 minutos iniciais terminaram sob chuva e vento.

No segundo tempo, o São Bento acordou e diminuiu com Alecsandro. O experiente atacante recebeu de Guilherme Romão e se antecipou ao zagueiro para empurrar ao fundo do gol. Cinco minutos mais tarde, Alecsandro devolveu o presente a Guilherme Romão que encheu o pé, mas o goleiro do CRB defendeu.

Quando todos pensavam que o São Bento empataria, Minho matou o contra-ataque do CRB, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso aos 15 minutos. Mesmo com um a menos, o time paulista continuou em cima e teve duas chances com Alecsandro. Os cabeceios, porém, ficaram no "quase". Aos 31 minutos, Alecsandro acertou o travessão. O atacante recebeu cruzamento de Régis e quase empatou. Nos acréscimos, o zagueiro Wesley e o técnico Doriva também foram expulsos. Apesar da pressão paulista, o CRB assegurou a vitória.

O São Bento terá um duelo paulista na próxima rodada. O clube de Sorocaba visitará o Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, na terça-feira, às 19h15. Também pela sétima rodada, o CRB receberá o América-MG em 8 de junho, às 20h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 1 X 2 CRB

SÃO BENTO - Paulo Vitor; Bruno Moura (Cafu), Wesley, Elton e Guilherme Romão; Fábio Bahia, Pablo (Joãozinho), Paulinho (Fabrício Oya) e Régis; Minho e Alecsandro. Técnico: Doriva.

CRB - Edson Mardden; Daniel Borges, Victor Ramos, Edson Henrique e Igor; Mateus Silva (Ewerton Páscoa), Ferrugem, Bryan (Guilherme) e Felipe Ferreira; Alisson Farias (Willie) e Léo Ceará. Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS - Victor Ramos, aos 19 minutos, e Léo Ceará, aos 24 minutos do primeiro tempo; Alecsandro, aos 8 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Léo Simão Holanda (CE).

CARTÕES AMARELOS - Fábio Bahia (São Bento); Edson Mardden, Mateus Silva, Alisson Farias, Victor Ramos (CRB).

CARTÕES VERMELHOS - Minho, Wesley e Doriva (São Bento).

RENDA - R$ 23.770,00.

PÚBLICO - 2.194 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).