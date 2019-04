CRB e Bahia empatam em partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Em partida única da Copa do Brasil na noite dessa terça-feira, CRB e Bahia empataram por 1 a 1 pelo confronto de ida da terceira fase no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O resultado é melhor para o Bahia, que pode decidir a classificação na Fonte Nova, em Salvador (BA), na terça-feira da semana que vem.

Como na Copa do Brasil não há mais a regra do gol qualificado, quem vencer o confronto de volta garante a classificação e qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Com a demissão, segunda-feira, de Enderson Moreira, o time baiano foi dirigido de forma interina por Claudio Prates.

O jogo começou movimentado, com os dois times adotando postura ofensiva e chegando com perigo ao gol adversário. Depois de algumas chances desperdiçadas, quem abriu o placar foi o CRB.

Aos 21 minutos, William Barbio foi lançado em velocidade e derrubado por Moisés dentro da área. O árbitro carioca Marcelo de Lima Henrique não teve dúvidas e assinalou pênalti, que Zé Carlos converteu com tranquilidade para colocar o time da casa em vantagem.

Após o gol, o ritmo da partida caiu e só voltou a crescer em emoção na segunda etapa, com o Bahia pressionando em busca do gol de empate. Com espaço para arriscar chutes de fora da área, o time visitante chegou a assustar Edson Mardden com finalizações de Arthur Caíke e Élber, mas o goleiro do CRB mostrou segurança quando foi exigido.

Com a entrada do centroavante Fernandão no lugar do volante Douglas, o Bahia ficou ainda ofensivo e chegou ao empate aos 31 minutos em jogada de Élber, que serviu Arthur Caíke para finalizar de primeira. Satisfeito com a igualdade no placar, o Bahia recuou e garantiu o resultado, podendo decidir a classificação em casa na próxima semana.