CRB e Coritiba empatam em noite de estreias de técnicos pela Série B

Em noite de estreias de técnicos no estádio Rei Pelé, CRB e Coritiba empataram por 1 a 1, nesta sexta-feira à noite, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time alagoano teve Roberto Fernandes no banco no lugar de Doriva, enquanto o time paranaense contou com Argel Fucks no lugar de Tcheco.

Um dia após comemorar 106 anos de fundação, o CRB continua em situação delicada na tabela, com 30 pontos, em 18º lugar, dentro da zona de rebaixamento. De outro lado, o Coritiba, com 37 pontos, ocupa a 11ª posição, longe de seu objetivo principal que era brigar pelo acesso.

O CRB começou melhor, na pressão e criando chances. Aos seis minutos, após levantamento de falta o atacante Rafael Costa desviou de cabeça, Wilson tocou na bola, que bateu na trave e voltou para o goleiro aliviar para escanteio. Um lance incrível. Aos 15 minutos, Iago recebeu na frente da área e chutou cruzado, mas para afora. A bola tirou tinta da trave esquerda de Wilson. O ataque alagoano entrou em campo como o pior da competição com 20 gols.

O gol saiu logo na primeira tentativa do Coritiba. Após escanteio, o zagueiro Rafael Lima subiu de cabeça e acertou o ângulo. A bola ainda tocou no travessão antes de entrar aos 19 minutos.

O CRB continuou melhor e quase empatou aos 35 minutos, em outro lance curioso. Rafael Lima tentou recuar para Wilson, mas o fez "na fogueira". O goleiro perdeu a bola para Iago que fez a volta e rolou para o chute de Renan Oliveira. A bola bateu na trave esquerda e voltou nas mãos de Wilson, em noite de sorte.

Aos 43 minutos, Uillian Corrêa tentou de longe, a bola quicou na frente do goleiro João Carlos que espalmou para escanteio. No intervalo, os jogadores alagoanos foram em cima do árbitro reclamando um possível pênalti de Rafael Lima sobre Willians Santana.

No segundo tempo, o CRB manteve o ritmo de pressão e empatou aos 14 minutos. Renan Oliveira chutou forte de fora da área e acertou a trave. No rebote, Mazola bateu de primeira e completou para as redes. O Coxa respondeu aos 17 minutos, num chute forte de Chiquinho e que exigiu grande defesa de João Carlos.

Depois disso, o jogo continuou movimentação, mas com predominância dos sistemas de marcação. Os técnicos ainda tentaram ganhar força com as substituições, mas ninguém tirou o empate do placar. Ruim para os dois lados.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (29) pela 29ª rodada. O CRB fará o clássico com o CSA no Rei Pelé, às 16 horas. O Coritiba vai receber o Avaí, às 19 horas.

FICHA TÉCNICA:

CRB 1 X 1 CORITIBA

CRB - João Carlos; Edson Ratinho (Mazola), Everton Sena, Anderson Conceição e Paulinho; Claudinei, Luiz Otávio e Renan Oliveira; Willians Santana (Leilson), Rafael Costa (Bruno Paulo) e Iago. Técnico: Roberto Fernandes.

CORITIBA - Wilson; Leandro Silva, Thalisson Kelven, Rafael Lima e Alex Alves (Abner); Uillian Correia, Escobar (Vitor Carvalho), Jean Carlos e Chiquinho (Thiago Lopes); Alecsandro e Guilherme Parede. Técnico: Argel Fucks.

GOLS - Rafael Lima, aos 19 minutos do primeiro tempo. Mazola, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Iago e Anderson Conceição (CRB); Thalisson Kelven e Uillian Corrêa (Coritiba).

ÁRBITRO - João Batista de Arruda (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).