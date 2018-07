CRB e Criciúma empatam sem gols no Rei Pelé pela Série B

Em jogo de pouca inspiração dos dois lados e de muitas vaias, CRB e Criciúma ficaram no empate sem gols na noite desta terça-feira, no Estádio Rei Pelé, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O resultado acabou sendo pior para o Criciúma, que terminou a rodada na zona de rebaixamento, com 17 pontos, embora tenha somado um ponto fora de casa. O CRB, ainda em situação delicada, tem 19, uma posição acima do grupo do descenso.

As vaias após o apito final do árbitro Alinor da Paixão traduziram o que foi o primeiro tempo. Lutando contra o rebaixamento, os dois times não se encontraram em campo, e fizeram 45 minutos de pouca inspiração.

Em uma das poucas chances de gol do CRB, Leilson arriscou de longe, mas parou na defesa do goleiro Luiz. A resposta do Criciúma, coincidentemente, foi imediata. Nicolas passou por Flávio Boaventura e chutou cruzado. João Carlos assegurou o empate parcial.

O panorama do segundo tempo continuou o mesmo. E o momento de maior movimentação foi a expulsão do técnico Mazola Júnior, do time catarinense, após reclamação excessiva. Já Doriva tentou fazer o CRB acordar, colocando inclusive Cleiton Xavier. O ex-palmeirense não entrava em campo desde 9 de junho.

Mas os goleiros seguiram tendo pouco trabalho. Os times estavam previsíveis e com pouca criatividade. A marcação sobressaiu e acabou fazendo jus ao empate sem gols. Tanto que a melhor oportunidade foi do Criciúma aos 47 minutos. Alex Maranhão apareceu pelo lado esquerdo de campo e chutou para grande defesa do goleiro João Carlos.

Na próxima rodada, o CRB enfrenta o Londrina no sábado, às 16h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió. No mesmo dia, às 19 horas, o Criciúma desafia o Vila Nova, no Heriberto Hülse, em Criciúma.

FICHA TÉCNICA

CRB 0 X 0 CRICIÚMA

CRB - João Carlos; Diogo Matheus, Flávio Boaventura, Anderson Conceição e Rafael Carioca; Claudinei, Mazola (Diego Rosa), Lucas (Cleiton Xavier) e Felipe Menezes; Neto Baiano e Leilson (Alípio). Técnico: Doriva.

CRICIÚMA - Luiz; Carlos Eduardo, Nino, Fábio Ferreira (Sandro) e Marlon; Jean Mangabeira, Marlon Freitas, Elvis (Liel) e Luiz Fernando (Alex Maranhão); Vitor Feijão e Nicolas. Técnico: Mazola Júnior.

ÁRBITRO - Alinor Silva da Paixao (MT)

CARTÕES AMARELOS - Anderson Conceição, Claudinei e Flávio Boaventura (CRB); Carlos Eduardo, Jean Mangabeira Santos e Nino (Criciúma).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).