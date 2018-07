CRB e Náutico confirmam demissões de técnicos após derrotas na Série B

A derrota para o Vila Nova-GO por 2 a 1, na noite desta terça-feira, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, fez o técnico Léo Condé entregar o cargo ainda nos vestiários do estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

A diretoria do clube aceitou o pedido e agora busca um substituto: Mazola Júnior, por coincidência ex-Vila Nova, é o principal nome. Contratado em novembro do ano passado, Léo Condé conquistou o Campeonato Alagoano, mas entregou o cargo depois da quarta derrota seguida na Série B.

Ele teve um aproveitamento de 58,59%, com 16 vitórias, dez empates e sete derrotas. O próximo jogo do CRB será no sábado, contra o Londrina, em Maceió (AL), e a expectativa é que Jean Carlos, treinador do time sub-20 da equipe, fique no banco de reservas como treinador interino. O time alagoano tem sete pontos e está logo acima da zona de rebaixamento, em 16.º lugar.

WALDEMAR LEMOS FORA DO NÁUTICO

Outro técnico que teve demissão confirmada após a rodada da última terça-feira da Série B foi Waldemar Lemos. O treinador teve a sua saída do cargo definida em reunião na manhã desta quarta, no CT Wilson Campos, depois de o time ter sido derrotado na noite anterior pelo Paraná, por 2 a 1, na Arena Pernambuco, em Recife.

"O Náutico agradece a Waldemar Lemos pelos serviços prestados nesta terceira passagem e deseja sucesso na sequência da carreira. A partir de agora, o clube inicia a busca por um novo treinador e pretende anunciá-lo em breve", informou o clube, por meio de nota publicada em seu site oficial.

Com a derrota para o Paraná, o Náutico seguiu estacionado com dois pontos e amarga a lanterna da Série B, na qual voltará a jogar neste sábado, contra o Boa, em Varginha (MG), onde o time da casa também lutará para deixar a penúltima posição da tabela, posto em que soma apenas cinco pontos em sete partidas disputadas até aqui.