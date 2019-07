CRB empata com Oeste e desperdiça chance de entrar no G-4 da Série B

Os resultados da 13.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro colaboraram, mas o CRB não fez a sua parte para entrar no G4 nesta terça-feira. O time comandado pelo técnico Marcelo Chamusca não saiu de um empate por 2 a 2 contra o Oeste, em partida disputa no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Com o resultado, o CRB chega aos 20 pontos e fica em sétimo lugar, dois pontos atrás do quarto colocado Coritiba. Se tivesse vencido, a equipe alagoana ultrapassaria os paranaenses e também o sexto Sport e o quinto Paraná - pelo número de vitórias. O Oeste, por sua vez, termina em 11.º lugar, com 17.

O primeiro tempo começou em ritmo muito acelerado e não à toa o CRB tirou o zero do placar logo aos três minutos. No lance, a bola sobrou para Igor após cobrança de escanteio e ele chutou forte no canto esquerdo do goleiro Glauco para marcar. Apesar do bom início do adversário, o Oeste não se intimidou e empatou rapidamente, aos nove, quando Bruno Lopes aproveitou cruzamento de Elvis e fez de cabeça.

A partir do empate, o time paulista foi melhor na partida. Com mais posse de bola, se fez presente no campo de ataque e viu a defesa adversária dar muito espaço. Apesar do cenário favorável aos visitantes, o jogo foi para o intervalo com um gol para cada lado no placar.

O início do segundo tempo foi tão intenso quanto o do primeiro, com boas chances criadas para os dois lados antes dos primeiros cinco minutos. O goleiro Fernando Henrique evitou a virada do Oeste após finalização de Bonilha, aos três, e Glauco impediu o gol do CRB ao fazer grande defesa em chute cruzado de Felipe Ferreira.

Quando o time alagoano voltou ao ataque foi para marcar. Aos 10 minutos, em mais um escanteio, Léo Ceará se antecipou ao marcador e cabeceou com força para a rede. O Oeste conseguiu empatar de novo, mas dessa vez demorou. Aos 42, Fábio recebeu dentro da área, de frente para o marcador, e colocou a bola no ângulo de Fernando Henrique.

O Oeste volta a campo às 20h30 desta sexta-feira para duelar contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). O CRB, por sua vez, recebe o Cuiabá novamente no estádio Rei Pelé, no sábado, às 19 horas.

FICHA TÉCNICA

CRB 2 x 2 OESTE

CRB - Fernando Henrique; Daniel Borges, Victor Ramos, Ewerton Páscoa e Igor; Claudinei, Ferrugem (Dirceu Lucas) e Felipe Ferreira; Willians Santana (Hugo Sanches) e Alisson Farias; Léo Ceará (Willie). Técnico: Marcelo Chamusca.

OESTE - Glauco; Alison (Bruno Gonçalves), Cléber Reis, Caetano e Alyson; Betinho, Bonilha (Léo Ceará) Elvis, Matheus Oliveira (Mazinho) e Bruno Lopes; Fábio. Técnico: Renan Freitas.

GOLS - Igor, aos 3, e Bruno Lopes, aos 9 minutos do primeiro tempo; Léo Ceará, aos 10, e Fábio, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Willians Santana (CRB); Alyson, Bruno Lopes e Cléber Reis (Oeste).

ÁRBITRO - Ivan Guimarães Júnior (AM).

RENDA - R$ 72.810,00.

PÚBLICO - 4.539 pagantes (6.121 no total).

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).