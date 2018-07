CRB ganha do lanterna Boa e mantém time mineiro em situação difícil

Em confronto direito na briga contra o rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, o Boa recebeu o CRB no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), nesta sexta-feira, pela 15.ª rodada, e perdeu por 1 a 0, mantendo-se na lanterna.

O time mineiro tem apenas sete pontos em 45 disputados e já começa a ver a perspectiva de escapar da degola como uma possibilidade apenas matemática. O Juventude, primeiro time fora do descenso, já soma 10 pontos a mais. O CRB, por sua vez, voltou a respirar. O time alagoano começou a partida entre os quatro últimos, mas com a vitória subiu para a 12.ª colocação com 18 pontos.

O primeiro tempo deixou claro porque as duas equipes brigam contra o rebaixamento. Com os ataques pouco inspirados, nenhum dos dois times conseguiu criar qualquer lance que empolgasse a torcida. O Boa até ficava mais com a posse de bola, mas errava muitos passes no meio de campo. O CRB, mais recuado, apostava nos contragolpes, mas também não criou nenhum lance agudo até o intervalo.

Na segunda etapa, o ritmo do jogo melhorou, já que o empate era ruim para os dois. E quem soube aproveitar melhor as chances criadas foi o CRB. Aos 22 minutos, a bola sobrou dentro da área para o centroavante Neto Baiano, que deixou pingar e encheu o pé para abrir o placar.

O jogo ficou ainda mais complicado para o time da casa sete minutos mais tarde, quando o zagueiro Rodrigão dividiu com Rafael Costa e acertou o adversário com um pontapé nas costas. O árbitro paranaense Felipe Gomes da Silva não teve dúvidas e expulsou o defensor.

Com um a menos, o time mineiro não conseguiu buscar o empate. O CRB se fechou e, quando recuperava a posse de bola, administrava a vantagem sem pretensões ofensivas até o apito final.

Os dois times voltam a campo no próximo dia 21, sábado, pela 16.ª rodada da Série B. O Boa recebe a Ponte Preta em mais uma partida em Varginha, enquanto que o CRB visita o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

BOA 0 x 1 CRB

BOA - Fabrício; Helder Maurílio, Rodrigão, Luan e Judson; Maycon, Bruno Tubarão e Thalis; Daniel Cruz (Kaio Cristian), Manoel (Douglas Baggio) e Juninho Potiguar (William Barbio). Técnico: Ney da Matta.

CRB - João Carlos; Diogo Mateus, Everton Sena, Anderson Conceição e Rafael Carioca; Claudinei, Lucas, Willians Santana (Leilson), Diego Rosa e Bruno Paulo (Mazola); Neto Baiano (Rafael Costa). Técnico: Doriva.

GOL - Neto Baiano, aos 22 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kaio Cristian (Boa); Rafael Costa (CRB).

CARTÃO VERMELHO - Rodrigão (Boa).

ÁRBITRO - Felipe Gomes da Silva (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).