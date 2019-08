CRB ganha pela 6ª vez fora e deixa Londrina com sete jogos sem vencer na Série B

O CRB confirmou o retrospecto de ser o melhor visitante no Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Londrina por 1 a 0, neste sábado, no estádio do Café, em Londrina (PR), pela 20.ª rodada. Esta foi a sexta vitória do time alagoano fora de casa, agora com 30 pontos em sexto lugar. De outro lado, o clube paranaense completou sete jogos sem vencer, com sua terceira derrota seguida, e continua com 25 pontos na 11.ª colocação.

LEIA TAMBÉM > Confira a classificação completa da Série B do Campeonato Brasileiro

Em casa, o Londrina prometia fazer tudo para voltar a vencer. Nas últimas duas rodadas, já sob o comando do técnico Claudio Tencatti, perdeu para dois times paulistas - em casa para o São Bento, por 4 a 2, e fora para o Guarani, por 1 a 0. O CRB queria se manter entre os primeiros colocados, esquecendo a derrota para o Bragantino por 3 a 0, considerada normal pelo rival ser o líder disparado da competição.

O Londrina realmente criou as melhores chances e poderia deixar o primeiro tempo na frente. Aos 19 minutos, pelo lado esquerdo, Higor Leite soltou a bomba e Vinícius espalmou para escanteio. Aos 30, Breno cobrou falta e levantou na área, houve um desvio no meio e o goleiro espalmou por cima do travessão. No minuto seguinte, após escanteio, o experiente Germano subiu de cabeça e a bola saiu do lado da trave esquerda.

No começo do segundo tempo, aos dois minutos, o CRB teve a sua melhor chance até então. Léo Ceará recebeu em diagonal e desviou do goleiro, mas a bola saiu para perto da trave. Aos cinco, Higor Leite respondeu com outra bomba no alto, que teve a defesa de Vinícius, mandando a bola para fora com um tapa.

O CRB estava mais rápido no ataque e Léo Ceará invadiu a área pelo lado direito, exigindo duas boas defesas de César, até a defesa aliviar o lance. Melhor em campo, o time alagoano fez o seu gol aos 30 minutos. Após cruzamento de Igor Cariús pelo lado esquerdo, Léo Ceará não alcançou dentro da área, mas Felipe Ferreira apareceu para bater rasteiro de perna esquerda.

A situação do Londrina ficou ainda pior aos 30 minutos, quando Raí Ramos foi expulso ao cometer falta. Momentos antes ele já tinha sido amarelado. A partir daí, os time paranaense não chegou mais na frente, enquanto que o CRB se segurou na defesa com muita segurança.

O Londrina vai abrir a 21.ª rodada nesta terça-feira às 19h15, quando enfrenta o Brasil-RS, em Pelotas (RS). O CRB volta a campo na quinta, também às 19h15, diante do Paraná no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA:

LONDRINA 0 x 1 CRB

LONDRINA - César; Raí Ramos, Walace, Léo Rigo e Breno; Matheus Neris (Denner)(Arthur Caculé), Germano, Higor Leite; Paulinho Moccelin (Luidy), Júnior Pirambu e Alisson Safira. Técnico: Claudio Tencati.

CRB - Vinícius; Daniel Borges, Wellington Carvalho, Ewerton Páscoa e Igor Cariús; Claudinei, Lucas Siqueira (Bryan), Dirceu Lucas e Felipe Ferreira (Willian Barbio); Léo Ceará e Alisson Farias (Wesley Dias). Técnico: Marcelo Chamusca.

GOL - Felipe Ferreira, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Denner (Londrina); Lucas Siqueira (CRB).

CARTÃO VERMELHO - Raí Ramos (Londrina).

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

RENDA - R$ 13.607,00.

PÚBLICO - 1.200 pagantes (1.344 no total).

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).