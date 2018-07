CRB goleia Atlético-GO e fica perto de seguir na Série B em 2016

Os gols da vitória foram marcados por Zé Carlos, artilheiro da Série B, com 17, Gerson Magrão, Danilo Bueno e Maxwell para o CRB. Júnior Viçosa descontou de pênalti para o Atlético-GO.

O resultado apagou o vexame dos alagoanos na última rodada, quando, no Mangueirão, foram goleados pelo Paysandu, por 5 a 1. Com o revés, o Atlético permanece com 43 pontos, apenas a cinco do Macaé, o primeiro time na zona de rebaixamento. Assim, ainda precisará somar pontos para se garantir de vez na Série B.

O CRB começou em cima e queria de todo jeito abrir o placar. Criou cinco chances para marcar e transformou o experiente goleiro Márcio no melhor jogador em campo. De tanto tentar, o CRB conseguiu abrir o placar aos 29 minutos, com Zé Carlos. Gerson Magrão lançou para o atacante, que invadiu a área e bateu rasteiro, na saída de Márcio, que nada pôde fazer desta vez. Com este gols, o matador chegou ao 17º, confirmando ainda mais a condição de artilheiro da Série B.

No segundo tempo, o CRB sacramentou a vitória logo no começo, com Gerson Magrão, junto com Zé Carlos, os melhores em campo. Numa linda jogada individual, ele driblou um adversário na área e bateu com força no alto, sem chances para Márcio, mais uma vez, batido, aos cinco minutos.

O Atlético chegou com perigo aos oito minutos. Júnior Viçosa foi lançado, fintou o goleiro, mas na hora do arremate, chutou para fora, perdendo um gol inacreditável. Quem não faz toma, é assim que diz o ditado. E, aos 25 minutos, o CRB matou o jogo com Danilo Bueno. O meia, que havia acabado de entrar em campo, arriscou de fora da área, a bola desviou em Pedro Bambu no caminho e tirou o goleiro Márcio da jogada.

O Atlético conseguiu descontar aos 36, com Júnior Viçosa, numa cobrança de pênalti. Mas, dois minutos depois o CRB chegou ao quarto, com Maxwell, que numa rápida jogada individual, conseguiu balançar as redes. Ele foi lançado por Zé Carlos e saiu em disparada até desviar a bola do goleiro.

Os times voltam ao gramado na próxima terça-feira, em dia de rodada completa da Série B. O CRB encara o Paraná, em Maceió, às 21h30, enquanto, o Atlético-GO joga contra o Sampaio, em São Luis, no mesmo horário.

FICHA TÉCNICA:

CRB 4 x 1 ATLÉTICO-GO

CRB - Juliano; Bocão, Audálio, Gabriel e Pery; Glaydson Almeida, Josa, Cañete (Danilo Bueno), Gerson Magrão (Maxwell) e Clebinho (Leandro Brasília); Zé Carlos. Técnico - Mazola Júnior.

ATLÉTICO-GO - Márcio; Éder Sciola, Marcus Winícius, Samuel e Bruno Moura; Feijão, Pedro Bambu, Washington (Giancarlo) e Raphael Luz (Assis); Willie (Luiz Fernando) e Júnior Viçosa. Técnico - Gilberto Pereira.

GOLS - Zé Carlos, aos 29 minutos do primeiro tempo. Gerson Magrão, aos cinco, Danilo Bueno, aos 25, Júnior Viçosa, aos 36, e Maxwell, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Caio Max Augusto (PE).

CARTÕES AMARELOS - Márcio, Júnior Viçosa e Willie (Atlético-GO); Cañete (CRB).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).