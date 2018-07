CRB impõe 3ª derrota seguida ao São Bento e começa a reagir na Série B

Apesar da grande atuação do goleiro Rodrigo Viana, o São Bento acabou derrotado para o CRB pelo placar de 1 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Rei Pelé, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol foi marcado por Leílson, aos 39 minutos do segundo tempo.

+ Confira a classificação da Série B do Brasileiro

Com o resultado, o CRB reencontrou a vitória e ficou perto de deixar a zona de rebaixamento. Terminou o dia na 17ª colocação, com 15 pontos, contra 17 do São Bento. O time de Sorocaba já não vence há quatro rodadas e sofreu sua terceira derrota seguida. O primeiro time fora da zona da degola é o Sampaio Corrêa, que tem 13.

O duelo foi marcado por estreias de treinadores. Doriva fez seu primeiro jogo no comando do CRB, assim como Marquinhos Santos, que não pôde ficar no banco de reservas, pois seu nome não foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, em tempo hábil. O auxiliar Edson Borges ficou no banco de reservas.

Embalado por seus torcedores, que compareceram em bom número ao Rei Pelé, e também pela troca de comando, o CRB só esperou a bola rolar para pressionar o São Bento. Logo aos três minutos, Diogo Mateus cobrou escanteio na cabeça de Everton Sena, que mandou no travessão. Lucas ficou com o rebote e tentou de voleio, mas parou na defesa de Rodrigo Viana.

O CRB explorou os lados do campo, principalmente em ataques de velocidade. O time paulista tentou responder, mas timidamente. Por sorte contou com a grande atuação de Rodrigo Viana para terminar a primeira etapa sem sofrer gols. O goleiro salvou o time de Sorocaba na tentativa de Diego Rosa, que se jogou na bola após cruzamento de Willians Santana.

O panorama do segundo tempo continuou o mesmo: o CRB era responsável pelas melhores ações, mas parava em Rodrigo Viana. Aos 11 minutos, o goleiro pegou uma cabeçada à queima-roupa de Lucas, que recebeu passe preciso de Willians Santana para fazer o arremate.

A noite parecia ser de Rodrigo Viana. Até que, aos 39 minutos, Leílson pegou o rebote na entrada da área, dominou a bola no peito e mandou no ângulo. O goleiro chegou a desviar na bola, mas não conseguiu evitar o gol. O visitante tentou uma pressão no fim, mas sem sucesso.

Na próxima rodada, o CRB enfrenta o lanterna Boa no dia 13 de julho (sexta-feira), às 20h30, no Estádio do Melão, em Varginha (MG). No dia seguinte, às 18h, o São Bento recebe a Ponte Preta no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).

FICHA TÉCNICA:

CRB 1 X 0 SÃO BENTO

CRB - João Carlos; Diogo Mateus, Everton Sena, Anderson Conceição e Rafael Carioca; Claudinei, Lucas, Alípio (Bruno Paulo), Diego Rosa (Leilson) e Willians Santana; Neto Baiano (Rafael Costa). Técnico: Doriva.

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Dudu Vieira, Luizão, Douglas Assis e Marcelo Cordeiro (Cléo Silva); Fábio Bahia, Doriva, Diogo Oliveira (Maicon Souza), Everaldo e Paulinho; Ronaldo (Ricardo Bueno). Técnico: Edson Borges (auxiliar).

GOL - Leilson, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cléo Silva e Ricardo Bueno (São Bento).

ÁRBITRO - Rafael Traci (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).