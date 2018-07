CRB joga mal, mas vence o Londrina fora de casa em estreia na Série B Apesar do futebol de pouca qualidade apresentado neste sábado à tarde, o CRB estreou com vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. O campeão alagoano venceu o Londrina por 1 a 0, no estádio do Café, em Londrina, pela primeira rodada da competição. Luidy fez o único gol do confronto no norte do Paraná.