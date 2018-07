CRB para em goleiro e perde para o Londrina nos acréscimos

O CRB bem que tentou, mas não marcou gol em cima do Londrina, na tarde deste sábado, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O grande destaque do jogo foi o goleiro Marcelo Rangel, do time paranaense. Pior do que não balançar as redes foi sofrer o gol aos 50 minutos do segundo tempo, marcado por Paulinho, que decretou o triunfo dos visitantes por 1 a 0.

O goleiro paranaense fez pelo menos seis grandes defesas durante os 90 minutos e saiu como melhor em campo. Com o resultado, o CRB se manteve no G4, mas agora em quarto lugar, com 33 pontos. O Londrina encostou, com 31 pontos, em sexto.

O CRB dominou as ações no primeiro tempo. Teve maior posse de bola e só não abriu o placar graças a Marcelo Rangel. Aos seis minutos, Luidy cruzou e Roger Gaúcho chutou forte. O camisa 1 pulou e defendeu a bola que entraria no canto esquerdo.

O time alagoano também teve falta de sorte. Aos 46 minutos, Gérson Magrão cobrou falta e o zagueiro Flávio Boaventura cabeceou. A bola tocou caprichosamente na trave, arrancando gritos de gol nas arquibancadas do Rei Pelé.

No segundo tempo, a partida continuou a mesma, com o CRB melhor em campo e pressionando o Londrina. Novamente, o goleiro Marcelo Rangel teve trabalho e fez pelo menos três grandes defesas. Num dos lances, acabou se machucando e tendo que ser substituído por Alan.

O panorama do duelo mudou aos 27 minutos, quando Matheus Galdezani foi expulso e deixou o CRB com um homem a menos em campo. O Londrina saiu mais para o jogo, mas também esbarrou no goleiro Júlio César. Só que aos 50 minutos, quando o empate parecia ser o placar final, saiu o gol. Paulinho avançou sozinho e chutou forte para selar a vitória.

O CRB volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o Ceará, às 21h30, no Castelão, em Fortaleza (CE). Já o Londrina, na terça-feira, recebe o Goiás, às 21h30, no Estádio do Café, em Londrina (PR).

FICHA TÉCNICA

CRB 0 X 1 LONDRINA

CRB - Júlio César; Bocão, Diego Jussani, Flávio Boaventura e Diego; Geandro (Éder Loko), Matheus Galdezani, Gerson Magrão e Roger Gaúcho (Welinton Junior); Luidy (Somália) e Zé Carlos. Técnico: Mazola Júnior.

LONDRINA - Marcelo Rangel (Alan); Igor Bosel, Everton Sena, Matheus e Paulinho; Germano, Fillipe Soutto, Rafael Gava e Rondinelly (Anderson); Jô e Keirrison (Bruno Batata). Técnico: Cláudio Tencati.

GOL - Paulinho, aos 50 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Philip Georg Bennett (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Diego Jussani, Diego, Roger Gaúcho (CRB) e Matheus Galdezani; Jô, Rafael Gava, Matheus e Paulinho (Londrina).

CARTÃO VERMELHO - Matheus Galdezani (CRB).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).