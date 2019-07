CRB se aproxima do G-4 e mantém Guarani na zona da degola da Série B

No retorno à Série B do Campeonato Brasileiro após mais de um mês de pausa para a disputa da Copa América, o CRB bateu o Guarani por 2 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Rei Pelé, pela nona rodada, e se aproximou do G4, enquanto a equipe de Campinas segue dentro da zona do rebaixamento.

A vitória levou o CRB aos 13 pontos, três a menos do que o Sport, que abre o G4. Já o Guarani, que contou com a estreia do técnico Roberto Fonseca, o substituto de Vinícius Eutrópio, segue com cinco pontos, na penúltima posição, acima apenas do lanterna Vitória, que tem um ponto a menos.

O CRB começou mais ligado e pressionou até os seis minutos, quando abriu o placar. Willians Santana encontrou Alisson Farias dentro da área e o atacante limpou um marcador antes de encher o pé para marcar o seu gol.

O jogo seguiu movimentado e o Guarani tentou responder com Eder Luis, que exigiu bela defesa de Edson Mardden, e Ricardinho, que arriscou de fora da área, tirando tinta da trave. Do outro lado, o volante Ferrugem quase ampliou para o time da casa, mas Jefferson salvou o Guarani com uma linda defesa de mão trocada.

Com um primeiro tempo tão agitado, era questão de tempo até que saíssem mais gols. Primeiro, aos 42 minutos, o Guarani empatou com Michel Douglas completando cruzamento de Diego Cardoso. Dois minutos mais tarde, Willie voltou a colocar o CRB em vantagem, marcando também de cabeça após bola cruzada de trivela por Felipe Ferreira.

Após o intervalo, a retomada do duelo foi mais lenta. Administrando a vantagem, o CRB esfriou a partida e não deixou que o adversário pressionasse. Mesmo com substituições ofensivas, como as entradas de Davó, Deivid Souza e do estreante Bady, o Guarani não conseguiu mais levar muito perigo contra o gol de Mardden e acabou deixando o gramado com a derrota por 2 a 1.

As duas equipes voltam a campo em 20 de julho, pela décima rodada da Série B. O Guarani enfrentará o Botafogo-SP no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, enquanto o CRB vai ao estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), encarar o Operário.

FICHA TÉCNICA

CRB 2 X 1 GUARANI

CRB - Edson Mardden; Daniel Borges, Victor Ramos, Wellington Carvalho e Igor; Claudinei, Ferrugem (Ewerton Páscoa) e Felipe Ferreira; Willie, Willians Santana (Hugo Sanches) e Alisson Farias (Bryan). Técnico: Marcelo Chamusca.

GUARANI - Jefferson Paulino; Lenon, Ferreira, Luiz Gustavo e Armero; Igor Henrique, Ricardinho e Arthur (Bady); Diego Cardoso (Deivid Souza), Michel Douglas (Davó) e Eder Luis. Técnico: Roberto Fonseca.

GOLS - Alisson Farias, aos 6, Michel Douglas, aos 42, e Willie, aos 44 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

CARTÕES AMARELOS - Victor Ramos e Wellington Carvalho (CRB); Ferreira, Luiz Gustavo e Eder Luis (Guarani).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).