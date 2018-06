CRB só empata com o Brasil de Pelotas e continua na zona de degola da Série B

Se não deu para o CRB se reabilitar, pelo menos desta vez não perdeu no estádio Rei Pelé. Nesta tarde de sábado, empatou por 1 a 1 com o Brasil de Pelotas em jogo válido pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o time alagoano com sete pontos, em 17.º lugar, abrindo a zona de rebaixamento. Com nove pontos, a equipe gaúcha fica um pouco acima da tabela, em 15º.

O CRB entrou em campo pressionado por duas derrotas seguidas - 4 a 0 para o Avaí, em casa, e 2 a 0 diante do Guarani, em Campinas. De outro lado, o Brasil estava animado após a vitória sobre o Londrina, por 3 a 0.

O jogo começou num ritmo muito lento, só de toques laterais, sem velocidade, sem infiltrações e sem finalizações. Mas na primeira vez que chegou com força ao ataque, o visitante abriu o placar. Lourency, sem marcação, arriscou o chute forte de longe e João Carlos rebateu. A defesa saiu jogando errado e a bola sobrou para o chute de Lourency, de novo sem chances de defesa.

O gol irritou a torcida que começou a vaiar o time e, especial, a jogador Diego Rosa. Por ironia, ele empatou aos 38 minutos. Depois de passe do estreante Cleiton Xavier, na pequena área Rosa desviou de leve com a cabeça. A bola ainda resvalou no zagueiro Rafael Dumas e tirou o goleiro Marcelo Pitol da jogada. Tudo igual.

Mas a torcida vaiou o CRB na descida para os vestiários. Na volta, o técnico Júnior Rocha fez uma troca no ataque: tirou Willians Santana apara a entrada de Bruno Paulo. Só que o time gaúcho surpreendeu com pressão no setor ofensivo. Aos três minutos, após escanteio, Éder Sciola cabeceou à queima-roupa e João Carlos fez grande defesa ao espalmar por cima do travessão.

Porém, esta pressão foi apenas superficial, porque logo o time gaúcho recuou e passou a atuar somente no campo defensivo. O CRB teve mais posse de bola e tentou ir mais ao ataque, inclusive com Cleiton Xavier participando bem das jogadas. Aos 24 minutos, ele arriscou de fora da área e o chute cruzado passou perto da trave esquerda, levando susto. Xavier foi substituído aos 29 minutos por Leilson e saiu bastante aplaudido.

Aos 33 minutos, Neto Baiano cobrou falta, a bola desviou na barreira e saiu mascada para escanteio, deixando o grito de gol na garganta da torcida. Mesmo cansado, o CRB não desistiu e o Brasil optou por ficar atrás para garantir o importante ponto fora de casa.

A nona rodada vai ser toda realizada na terça-feira à noite. O CRB vai até o Paraná para enfrentar o Curitiba, a partir das 19h15, enquanto o Brasil pegará o Oeste, na Arena Barueri, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 1 BRASIL DE PELOTAS

CRB - João Carlos; Edson Ratinho, Everton Sena, Anderson Conceição e Diego; Lucas, Tinga, Cleiton Xavier (Leilson) e Diego Rosa (Mazola); Neto Baiano e Willians Santana (Bruno Paulo). Técnico: Júnior Rocha.

BRASIL DE PELOTAS - Marcelo Pitol; Éder Sciola, Leandro Camilo, Rafael Dumas (Rafael Vitor) e Bruno Collaço (Kaio); Leandro Leite, Itaqui e Toty; Calyson (Valdemir), Lourency e Luiz Eduardo. Técnico: Clemer.

GOLS - Lourency, aos 30, e Diego Rosa, aos 38 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

CARTÕES AMARELOS - Lucas e Neto Baiano (CRB); Itaqui, Valdemir, Rafael Dumas e Rafael Vitor (Brasil).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).