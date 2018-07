CRB só empata e continua ameaçado pelo rebaixamento

Assim, o time alagoano segue com sério risco de ser rebaixado, já que ficou na 16ª colocação do campeonato, com 30 pontos, dois a menos que o Bragantino, que abre a zona de rebaixamento. Quem pode comemorar o resultado é o Boa, que subiu para 38 pontos.

Apesar da força de vontade para quebrar o jejum de sete jogos sem vitórias, o CRB esbarrou na qualidade técnica para chegar ao gol. Com a maior posse da bola, o time alagoano encontrava dificuldades para furar o último bloqueio do Boa e conseguiu apenas três chances reais de gol em chutes de bola parada.

Sendo assim, o Boa passou a se arriscar ao ataque com mais frequência, mantendo a partida equilibrada. A única chance clara de gol surgiu após boa jogada de Vagner, que tocou para Fernando, na entrada da grande área. O atacante chutou forte, mas o goleiro Anderson defendeu e evitou a derrota do CRB no Rei Pelé.

Mostrando mais objetividade, o CRB voltou para a segunda etapa pressionando. Mas, com o andar do relógio, o time da casa diminui o ritmo e, no final, parecia conformado com o empate.

Agora, o CRB tenta se recuperar diante do Joinville no sábado, pela 31ª rodada da Série B. No mesmo dia, o Boa recebe o América-RN.

FICHA TÉCNICA:

CRB 0 X 0 BOA

CRB - Anderson; Ângelo, Rogélio, Filipe e Gleidson; Jucemar Gaúcho (Jadílson), Roberto Lopes, Marcinho Guerreiro e Ronaldo; Aloísio Chulapa (Edson) e Denilson (Luiz Paulo). Técnico - Roberval Davino.

BOA - Wilson Júnior; Robert, Toninho, Gabriel e Neilson; Olívio, Radamés, Everton e Petros (Radar); Vanger (Jonas Obina) e Fernando Karanga (Tiago Azulão). Técnico - Sidney Morais.

ÁRBITRO - Antônio Denival de Morais (PR).

CARTÕES AMARELOS - Filipe (CRB); Radamés e Everton (Boa).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).