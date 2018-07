CRB supera lanterna ABC em casa e acaba com série de cinco derrotas

O CRB colocou um fim na série negativa de cinco derrotas consecutivas nesta sexta-feira ao vencer o ABC pelo placar de 1 a 0, em partida realizada no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O único gol do duelo foi marcado por Danilo Pires.

+ Em Varginha, Boa perde pênalti e leva virada do Paysandu na Série B

Com o resultado, o CRB pulou para a 13.ª colocação com 35 pontos, contra apenas 18 do ABC, que continua na lanterna, a 14 de deixar a zona de rebaixamento. O time potiguar não vence um jogo sequer há 11 rodadas.

Os dois times fizeram um primeiro tempo fraco tecnicamente e com poucas chances claras de gol. O time alagoano buscou mais o jogo e acabou sendo premiado aos 25 minutos. Elvis colocou a bola dentro da área e Danilo Pires cabeceou para o fundo das redes, abrindo o marcador no estádio Rei Pelé.

FIM DE JOGO NO ESTÁDIO REI PELÉ! O GALO vence o ABC pelo placar de 1x0.#FechadoComOGalo pic.twitter.com/6BuQSc96Z8 — CRB (@CRBoficial) 7 de outubro de 2017

Atrás no placar, a equipe potiguar resolveu abrir mão de se defender e saiu em busca do empate. Na melhor oportunidade, Fessin recebeu dentro da área, ficou de frente para o goleiro Edson Kölln, mas acabou chutando pela linha de fundo. Já o CRB chegou mais uma vez em cobrança de falta de Élvis, mas a bola parou nas mãos de Edson.

O segundo tempo começou mais agitado. Logo de cara, o ABC desperdiçou boa chance de empatar. Após cobrança de escanteio, Jean Carlos mandou rente à trave do CRB, que respondeu na cabeçada de Danilo Pires. Edson fez um milagre ao tirar a bola em cima da linha com os pés.

A partir daí começou a brilhar a estrela do goleiro do ABC. Diego recebeu pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Danilo Pires. O meia testou firme para grande defesa de Edson, que, depois, espalmou uma tentativa à queima-roupa de Adalberto.

Antes do apito final, Danilo Pires teve outra chance de fazer o seu segundo gol do jogo. Ele recebeu livre dentro da área, mas, mais uma vez, parou em Edson. Neto Baiano também parou no milagre do goleiro do ABC, após belo passe de Diego. Já na segunda tentativa, acertou o travessão.

Na próxima rodada, a 29.ª, o CRB visita o Paysandu na próxima sexta-feira, às 19h15, no estádio da Curuzu, em Belém. No dia seguinte, o ABC recebe o Boa, às 16h30, na Arena das Dunas, em Natal.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 x 0 ABC

CRB - Edson Kölln; Edson Ratinho, Flávio Boaventura, Adalberto e Diego; Olívio, Elvis, Tony (Tinga) e Danilo Pires (pedro Botelho); Chico e Zé Carlos (Neto Baiano). Técnico: Mazola Júnior.

ABC- Edson; Levy (Erivélton), Filipe, Tonhão e Eltinho (Marquinhos); Danrlei, Djavan, Berguinho, Gegê e Fessin (Nixon); Jean Carlos. Técnico: Itamar Schulle.

GOL - Danilo Pires, aos 25 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Danrlei, Jean Carlos e Eltinho (ABC).

ÁRBITRO - Diego Pombo Lopez (BA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).