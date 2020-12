CRB troca de técnico e acerta com Roberto Fernandes para substituir Ramon Menezes

O CRB já definiu o nome do seu novo treinador para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Trata-se de Roberto Fernandes, que comandou o América-RN no último Campeonato Potiguar. O treinador chega para assumir a função que vinha sendo desenvolvida por Ramon Menezes, demitido após a derrota para o Paraná, na última quinta-feira, por 2 a 0.

Essa não será a primeira passagem do treinador pelo CRB. Ele esteve no clube alagoano em 2019. Na ocasião, o time alagoano disputou 32 jogos, com 13 vitórias, 15 empates e quatro derrotas. Deixou a equipe após a queda na Copa do Nordeste.

Roberto Fernandes, de 49 anos, começou a carreira no Ferroviário-CE e passou por Primavera-SP, Linense-SP, Londrina, Guaratinguetá-SP, Ceará, Vila Nova-GO, Santo André, Ituano, Brasiliense, Náutico, Figueirense, Fortaleza, Atlético Goianiense, Remo, Confiança e Paraná, dentre muitos outros.

Ele chega para tentar tirar o CRB de uma situação delicada dentro da competição. O time alagoano não vence há sete rodadas e está na 15.ª colocação com 34 pontos, três à frente da zona de rebaixamento.

A tendência é que o treinador acompanhe das tribunas o duelo contra o Botafogo-SP, neste domingo, às 18h15, no estádio Rei Pelé, em Maceió.