CRB vence a primeira na Série B e deixa o Brasil de Pelotas na lanterna

O CRB venceu pela primeira vez na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, o time alagoano derrotou o Brasil de Pelotas por 2 a 0, na casa do rival, no estádio Bento Freitas, pela terceira rodada. Felipe Ferreira e Ferrugem fizeram os gols da partida. Foi a primeira vitória da equipe alagoana em cima do adversário em confrontos pela segunda divisão nacional.

Com o resultado, o CRB conseguiu respirar na classificação e subiu para a zona intermediária com três pontos. O time gaúcho, por outro lado, é o lanterna, sem nenhum ponto e saldo negativo de quatro gols.

O Brasil de Pelotas entrou em campo disposto a encerrar a sequência negativa na Série B e teve uma postura ofensiva no início. Os donos da casa jogaram no campo de ataque e tentaram pressionar o adversário. Bruno Paulo e Juba apareceram para finalizar, mas acabaram errando o alvo. Aos poucos, o CRB foi se acertando no jogo e abriu o placar aos 30 minutos.

Depois de cobrança de escanteio, a arbitragem marcou pênalti de Leandro Camilo em Guilherme Mattis. Felipe Ferreira foi para a cobrança e não deu chances para Carlos Eduardo. O gol incendiou o jogo e esquentou os minutos finais da primeira etapa.

Ednei resolveu cobrar falta direto e exigiu grande defesa de Edson. Pelo lado alagoano, Willie invadiu a área em contra-ataque e tentou driblar Carlos Eduardo, mas foi desarmado, perdendo boa chance.

O CRB voltou para o segundo tempo disposto a não dar chance ao azar e aumentou a diferença logo aos dois minutos. Ferrugem acertou o pé em cobrança de falta e não deu chances para Carlos Eduardo.

Em meio às vaias vindas da arquibancada, Rogerio Zimmermann tentou mexer no time, colocando novos atacantes. Um dos que vieram a campo foi Rafael Grampola, que estreou com a camisa do Brasil de Pelotas. Os donos da casa seguiram tentando. Murilo Rangel arriscou da meia-lua e carimbou o travessão. Logo em seguida, Grampola cabeceou prensado e a bola saiu para escanteio. Irritada com as chances perdidas e a partida ruim, a torcida do time da casa deixou o jogo com a bola rolando ainda. Para o CRB restou esperar o relógio correr para comemorar a vitória.

O Brasil de Pelotas tem compromisso na próxima terça-feira contra o Figueirense, às 21h30, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). O CRB ganha um descanso maior e só joga no próximo dia 20. A equipe recebe o Coritiba, no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

BRASIL DE PELOTAS 0 X 2 CRB

BRASIL DE PELOTAS - Carlos Eduardo; Ednei, Leandro Camilo, Bruno Aguiar e Sousa; Leandro Leite, Carlos Jatobá (Diogo Oliveira), Murilo Rangel e Juba (Rafael Grampola); Bruno Paulo e Branquinho (Daniel Cruz). Técnico: Rogério Zimmermann.

CRB - Edson Mardden; Daniel Borges, Ewerton Páscoa, Guilherme Mattis e Igor; Dirceu Lucas, Ferrugem e Felipe Ferreira; William Barbio, Victor Rangel (Zé Carlos) e Willie (Mateus Silva). Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS - Felipe Ferreira, aos 30 minutos do primeiro tempo. Ferrugem, aos dois do segundo.

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Aguiar e Ednei (Brasil); Ferrugem (CRB).

PÚBLICO e RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).