CRB vence clássico alagoano, mas cai para a Série C

Com o resultado, o CRB chegou aos 43 pontos e subiu para a 17.ª posição, um ponto atrás do Guaratinguetá, o 16.º, que venceu o Barueri, por 2 a 1, e escapou do rebaixamento. O ASA permaneceu com 44 pontos e terminou em 13.º.

O primeiro tempo do clássico foi equilibrado e o resultado parcial de 1 a 1 foi justo pelo o que foi apresentado. O ASA abriu o placar aos 23 minutos, quando Chiquinho Baiano recebeu passe de Geovane e acertou o canto direito de Gilson. Só que a resposta do CRB veio seis minutos depois, quando Geovani empatou em cobrança de falta.

Na volta do intervalo o ASA chegou a ficar na frente do placar aos 11 minutos, em cobrança de falta de Chiquinho Baiano, só que diminuiu o ritmo e levou a virada do CRB.

Aos 25 minutos, o zagueiro Rodrigão aproveitou falha de Gilson e empatou. Cinco minutos depois foi a vez de Denilson marcar após assistência de Diego Palhinha. Aos 46 minutos o CRB ainda fez o quarto, com Diego Palhinha.

FICHA TÉCNICA:

ASA 2 X 4 CRB

ASA - Gilson; Audálio, Fabiano e Edson Veneno; Osmar, Cal (Alexsandro), Geovane, Didira (Davi Ceará) e Chiquinho Baiano; Rogério Maranhão (Valdívia) e Lúcio Maranhão. Técnico - Nedo Xavier.

CRB - Cristiano; Diego Aragão, Filipe (Paulo Victor), Rodrigão e Gleidson; Ednei, Gilberto Santos (Mineiro), Geovani e Jadílson (Diego Palhinha); Denílson e Ricardinho. Técnico - Roberval Davino.

GOLS - Chiquinho Baiano, aos 23 e 29, e Geovani, aos 29 minutos do primeiro tempo. Rodrigo aos 25, Denilson, aos 30, e Diego Palhinha, aos 46 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Francisco Carlos Nascimento (AL).

CARTÕES AMARELOS - Fabiano, Edson Veneno e Gilson (ASA). Filipe e Cristiano (CRB).

CARTÃO VERMELHO - Chiquinho Baiano (ASA).

PÚBLICO e RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL).