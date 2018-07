CRB vence e empurra Bragantino para a zona do rebaixamento

Com oito pontos, o time paulista é o 17º colocado e foi ultrapassado pelo Paysandu, que bateu o Avaí por 1 a 0 na Curuzu, em Belém (PA). A equipe paraense é a primeira fora da zona da degola com um ponto a mais - nove - do que o Bragantino. Na parte de cima da tabela, o CRB chegou a 15 pontos, assumindo a sétima posição. O Náutico, que abre o G4, tem apenas um ponto a mais do que os alagoanos.

A partida começou equilibrada e o time da casa abriu o placar aos 11 minutos, com o atacante Lúcio Maranhão. Luidy cruzou da direita, o meia Bruno Nascimento apareceu livre para desviar e a bola tocou por último no atacante que empurrou para o fundo do gol.

Buscando o empate, o Bragantino se abriu e até passou a dominar as ações do jogo, mas voltou a ser surpreendido na bola parada e sofreu o segundo gol. Dessa vez, aos 38 minutos, o lateral-esquerdo Diego cobrou falta na área e o zagueiro Adalberto desviou de cabeça.

Na segunda etapa, o ritmo do jogo caiu. Administrando a vantagem, o CRB teve experiência para envolver o adversário e trabalhar a bola no campo de ataque. Sem correr riscos, o time da casa mostrou superioridade e se aproveitou do nervosismo dos paulistas.

Os visitantes só responderam aos 47 minutos, em bola levantada para a área que Edson Sitta completou para o fundo do gol. Mas a reação parou por aí e não houve tempo para buscar o empate.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, às 16 horas, para a disputa da 10ª rodada da Série B. O Bragantino enfrenta o Náutico no Arruda e o CRB encara o Atlético-GO no Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA:

CRB 2 x 1 BRAGANTINO

CRB - Júlio César; Bocão, Adalberto, Flávio Boaventura e Diego; Matheus Galdezani (Somália), Olívio, Dakson, Luidy (Wigor) e Bruno Nascimento (Rodolfo); Lúcio Maranhão. Técnico: Mazola Júnior.

BRAGANTINO - Felipe; Watson, Rodrigo Sam, Éder Lima e Bruno Pacheco; Edson Sitta, Serginho (Tartá), Daniel Pereira e Erick (Leandro Brasília); Renato Sorriso (Eliandro) e Claudinho. Técnico: Toninho Cecílio.

GOLS - Lúcio Maranhão, aos 11, e Adalberto, aos 38 minutos do primeiro tempo. Edson Sitta, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Galdezani e Wigor (CRB); Bruno Pacheco, Tartá e Serginho (Bragantino).

CARTÃO VERMELHO - Diego Jussani (CRB).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Indisponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).