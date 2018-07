CRB vence em Maceió e derruba o Náutico do G-4 da Série B do Brasileiro

Aproveitando o confronto direto, o CRB venceu o Náutico por 1 a 0, nesta tarde de sábado, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), e se manteve na disputa pelo acesso dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Depois deste jogo válido pela 34.ª rodada, o time alagoano aparece com 52 pontos, em sétimo lugar, e derruba o Náutico para a quinta posição, com 54 pontos e agora fora do G4.

Quase sem chance de buscar o acesso, o CRB queria evitar a derrota, que seria a segunda seguida após levar 3 a 0 do Goiás, em Goiânia (GO), na rodada passada. O Náutico entrou embalado pela vitória em cima do líder Atlético-GO, por 2 a 1, em Pernambuco.

Talvez devido o calor e pela precaução exagerada demonstrada pelos dois times, o primeiro tempo foi muito parado, sem emoção. Com os dois rivais se estudando, poucas bolas chegaram na frente para as conclusões dos atacantes. O CRB deu muitos espaços ao Náutico no meio-campo, dando ao time pernambucano uma vantagem no volume de jogo.

Após as advertências no intervalo de Mazola Júnior, o CRB voltou na pressão e assustou em chute de longe de Magrão que o goleiro espalmou. Aos dois minutos, o Náutico deu o troco numa falta de Marco Antônio e que obrigou Júlio César a voar para espalmar. Sinal de que ambos voltaram diferentes e buscando o gol.

Aos 16 minutos, Mazola Júnior arriscou: tirou o volante Glaydson para a entrada do atacante Wellington Júnior. No seu primeiro lance em velocidade ele entrou na área e bateu cruzado. Mas para fora. O gol saiu aos 34 minutos, após uma recuperação de bola no meio-campo e um chute cruzado de Matheus Galdezani.

Depois disso, Givanildo Oliveira arriscou tudo, tirando o meia Marco Antônio, cansado, para a entrada de Esquerdinha, e colocando o atacante Yuri Mamute na vaga do volante Negretti. O CRB, porém, se fechou e segurou a vitória.

Na terça-feira acontece a 35.ª rodada. O CRB vai sair diante do Tupi, em Juiz de Fora (MG), a partir das 19h15. O Náutico vai receber o Goiás, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 0 NÁUTICO

CRB - Júlio César; Marcos Martins, Flávio Boaventura, Gabriel e Diego; Glaydson (Wellington Júnior), Matheus Galdezani, Gerson Magrão (Éder) e Pery; Luidy (Roger Gaúcho) e Zé Carlos. Técnico: Mazola Júnior.

NÁUTICO - Julio César; Joazi, Rafael Pereira, Igor Rabello e Mateus Müller; João Ananias, Negretti (Yuri Mamute), Marco Antônio (Esquerdinha) e Vinícius; Rony e Tiago Adan (Jefferson Nem). Técnico: Givanildo Oliveira.

GOL Matheus Galdezani, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alinor Silva da Paixão (MT).

CARTÕES AMARELOS - Galydson, Pery, Wellington Júnior e Marcos Martins (CRB); Negretti, Marco Antônio, Joazi, Matheus Muller e João Ananias (Náutico).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (SE).