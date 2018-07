CRB vence o Ceará e mantém luta contra o rebaixamento

Esse é o sétimo jogo sem vitória do Ceará - seis derrotas e um empate -, que voltou a marcar depois de seis rodadas. Com 46 pontos, o time não tem mais pretensões na competição e apenas cumpre tabela, aparecendo na 11.ª colocação. Enquanto isso, o CRB se recuperou da derrota para o Paraná e chegou aos 36 pontos, mas continua em 18.º lugar. A diferença para o Bragantino - primeiro fora da zona de rebaixamento - é de dois pontos faltando duas rodadas.

Aproveitando a falta de interesse do Ceará, o CRB começou em cima e abriu o placar aos 14 minutos. A bola foi cruzada para dentro da área, Luiz Paulo desviou e enganou Dionantan.

Atrás do marcador, o time cearense passou a arriscar mais no ataque e empatou aos 25 minutos. Após desvio em cobrança de escanteio, Cristiano fez boa defesa, mas o rebote sobrou para Robert, que teve o trabalho apenas de concluir.

A partida ficou aberta e os visitantes voltaram a ficar na frente aos 40 minutos. De muito longe, Geovani surpreendeu Dionantan em cobrança de falta e colocou a bola no ângulo direito. Um belo gol.

O segundo tempo foi um verdadeiro ataque contra defesa. Satisfeito com a vitória parcial, o CRB recuou demais e passou a dar espaço para o Ceará, que dominava o jogo, mas encontrava muita dificuldade para furar o bloqueio. A melhor chance saiu aos 34 minutos. Everton aproveitou cruzamento e cabeceou na trave. A bola sobrou para Luiz Henrique, que, dentro da pequena área e com o gol aberto, mandou por cima.

Nos minutos finais, o time cearense ainda viu Everton ser expulso, acabando com qualquer chance de reação.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 37.ª rodada. O Ceará recebe o Bragantino, às 16h20, no Estádio Presidente Vargas, e depois encerra a participação diante do Vitória, fora de casa. O CRB recebe o Guarani, sábado, no mesmo horário, no Estádio Rei Pelé e se despede no clássico diante do ASA, em Arapiraca (AL).

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 1 x 2 CRB

CEARÁ - Dionantan; Apodi (Luiz Henrique), Potiguar, Denner e Vicente; Juca (Magno), João Marcos, Everton e Eusébio; Mota e Robert (Magno Alves). Técnico - Anderson Silva (interino).

CRB - Cristiano; Aragão, Ednei, Rodrigão e Gleidson (Aloísio Chulapa); Marcinho Guerreiro, Santos, Jadilson e Geovani (Ronaldo); Ricardinho e Luiz Paulo (Mineiro). Técnico - Roberval Davino.

GOLS - Luiz Paulo, aos 14, Robert, aos 25, e Geovani, aos 40 minutos do primeiro tempo

ÁRBITRO - Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Heleno, Vicente, Rodrigão, Geovani, Aragão e Ricardinho.

CARTÃO VERMELHO - Everton.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).