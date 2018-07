CRB vence o lanterna Mogi Mirim com gol do artilheiro Zé Carlos na Série B

Com apenas uma vitória nos últimos quatro jogos e um aproveitamento de 40%, o CRB precisava da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Agora com 37 pontos, o clube alagoano também viu se encerrar um tabu de cinco jogos sem sofrer gols. Do outro lado, o Mogi Mirim continua na lanterna, com apenas 22 pontos e com um pé na Série C.

Se a temperatura em Maceió não ultrapassou 28ºC, em campo, os times fizeram um duelo ainda mais quente no gramado. Insistindo em bolas alçadas na grande área, o CRB abriu o placar no começo do segundo tempo. Aos nove minutos, Bocão recebeu na direita e levantou entrada da pequena área, onde estava Maxwell, que subiu mais que todo mundo e cabeceou no contrapé do goleiro Mauro.

E não parou por aí. Em uma falta também no lado direito, o meia Cañete acariciou a bola e levantou também na linha da pequena aérea. Atento no lance, o atacante Zé Carlos subiu entre dois zagueiros e testou para o fundo das redes. Assim, se isolou na artilharia da Série B, com 12 gols, um na frente de Marcelo Toscano, do América-MG.

Na saída de bola, o atacante Val Barreto recebeu um lindo passe entre os zagueiros, driblou o goleiro só com o corpo e, com o gol escancarado a sua frente, tropeçou o lance mais claro do jogo. Dez minutos depois, aos 41 minutos, ele se redimiu. Recebeu um cruzamento da direita e cabeceou para o fundo das redes, diminuindo a vantagem do CRB, mas não evitando a derrota do Mogi Mirim.

No próximo sábado, o Mogi Mirim recebe o América-MG no Estádio Romildo Ferreira, no interior paulista, às 21 horas. O CRB volta a campo no mesmo dia, só que mais cedo, às 16h30, contra o Boa, fora de casa, em Varginha.

FICHA TÉCNICA:

CRB 2 X 1 MOGI MIRIM

CRB - Júlio César; Bocão (William Cordeiro), Diego Jussani, Gabriel e Pery; Josa (Maxwell), Somália, Clebinho, Cañete (Leandro Brasília) e Danilo Bueno; Zé Carlos. Técnico: Mazola Júnior.

MOGI MIRIM - Mauro; Michel Thiago, Fábio Sanches, Renato Camilo e Dieguinho; Magal, Franco (Ruster), Memo, Luiz Fernando (Marlon) e Everton Heleno (Val Barreto); Serginho. Técnico: Márcio Goiano.

GOLS - Maxwell, aos 8, Zé Carlos aos 24 e Val Barreto, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leonardo Garcia Cavaleiro (RJ)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, Maceió (AL).