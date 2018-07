CRB vence o lanterna Sampaio Corrêa e fica perto do G4 da Série B

Mas o time da casa não começou o jogo bem, errando muitos passes. Mazola Júnior justificou os erros pelo desgaste da viagem de volta de Florianópolis (SC). Ele completou sua partida 69 no comando do CRB, com 33 vitórias, 24 derrotas e 12 empates. Um porcentual superior a 50%.

O Sampaio Corrêa, ainda em fase de reformulação, saiu na frente aos dez minutos com Léo Gago cobrando pênalti marcado após o zagueiro Flávio Boaventura colocar mão na bola. Aos 19 minutos, os alagoanos empataram. Após levantamento perfeito de Marcos Martins para a área, Lúcio Maranhão desviou de cabeça no canto direito do goleiro.

No segundo tempo, o Sampaio foi mais ao ataque. Tanto que o técnico Wagner Lopes fez duas trocas ofensivas com as entradas de William Paulista e Cleitinho, respectivamente, nos lugares de Max, inofensivo, e Léo Gago, já cansado. Aos 17 minutos, Pimentinha puxou o contra-ataque e tentou o passe ao invés de finalizar. O castigo veio aos 22 minutos, quando Rodolfo aproveitou de cabeça o cruzamento vindo da esquerda feito por Diego e virou a partida.

No lance o lateral Guilherme Lucena reclamou da arbitragem, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um a mais o CRB foi melhor, passou a tocar a bola e também chegou com perigo ao ataque. Tanto que perdeu chances que poderiam ter deixado o placar mais dilatado.

Pela oitava rodada, o CRB vai fazer um clássico nordestino contra o Bahia, sexta-feira, às 19h15, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O Sampaio Corrêa vai receber, às 20h30, o Criciúma.

FICHA TÉCNICA:

CRB 2 X 1 SAMPAIO CORRÊA

CRB - Juliano; Marcos Martins, Adalberto, Flávio Boaventura e Diego; Olívio, Matheus Galdezani (Somália), Dakson (Elton Lira) e Gerson Magrão; Luidy (Rodolfo) e Lúcio Maranhão. Técnico: Mazola Júnior.

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Guilherme Lucena, Wagner, Rodrigo Arroz e Rafael Estevam; Renan Ribeiro, Léo Gago (Cleitinho), Daniel Barros e Diego Lorenzi; Pimentinha (Jean Carlos) e Max (William Paulista). Técnico: Wagner Lopes.

GOLS - Léo Gago, de pênalti, aos 10, e Lúcio Maranhão aos 19 minutos do primeiro tempo. Rodolfo aos 22 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rafael Traci (PR).

CARTÕES AMARELOS - Flávio Boaventura e Olívio (CRB); Diego Lorenzi, Guilherme Lucena, Rodrigo Ramos e William Paulista (Sampaio Corrêa).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).