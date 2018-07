CRB vira no fim contra Guarani e os 2 seguem em perigo

Com a vitória, o CRB chegou aos 39 pontos e se manteve na 18.ª posição, agora a dois do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é justamente o Guarani - em 16.º, também ameaçado de queda para a Série C. A equipe alagoana volta a campo pela última rodada no próximo sábado contra o ASA, às 16h20 (de Brasília), em Arapiraca (AL). O Guarani, no mesmo dia e horário, enfrenta o São Caetano, em Campinas.

Apesar da proposta ofensiva e de ter volume de jogo, o CRB pouco assustou o Guarani e foi para o intervalo no estádio Rei Pelé atrás no placar. O time campineiro tocou melhor a bola e chegou ao seu gol aos 37 minutos, quando Medina recebeu cruzamento da esquerda e finalizou na saída do goleiro Cristiano.

Na volta do intervalo, o CRB pressionou o Guarani, mas ainda assim só chegou ao gol de empate aos 39 minutos, em cabeceio do atacante Denílson. Na base da empolgação, aos 46 saiu a virada do time alagoano. Paulo Vitor recebeu na entrada da área e chutou no ângulo de Juliano.

FICHA TÉCNICA

CRB 2 x 1 GUARANI

CRB - Cristiano; Ângelo, Ednei, Rodrigão e Gleidson; Marcinho Guerreiro, Gilberto (Aloísio Chulapa), Jadilson (Paulo Vitor) e Geovani; Denílson e Luiz Paulo (Diego Palhinha). Técnico: Roberval Davino.

GUARANI - Juliano; Oziel, Rodrigo Arroz, Montoya e Bruno Recife; Ademir Sopa (Dener), Fábio Bahia, Medina, Fumagalli (Danilo Sacramento) e Rafael Costa (William Favoni); Ronaldo. Técnico: Vilson Tadei.

GOLS - Medina, aos 37 minutos do primeiro tempo; Denilson, aos 39, e Paulo Vitor, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigão e Diego Padilha (CRB); Fábio Bahia, Fumagalli e Ademir Sopa (Guarani).

CARTÃO VERMELHO - Rodrigo Arroz (Guarani).

ÁRBITRO - Sandro Meira Ricci (Fifa/PE).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).