CRB vira o placar e estraga de vez o sonho do acesso do Sampaio Corrêa

Com o resultado, o Sampaio ocupa a oitava colocação, com 57 pontos. Faltando uma rodada para o término da competição, tem sete pontos a menos que Santa Cruz e América-MG, terceiro e quarto colocados, respectivamente. O clube alagoano é o décimo colocado, com 54 pontos. O CRB faz a despedida contra o Criciúma, na próxima sexta-feira, às 20h30, no Estádio Heriberto Hülse. Já o Sampaio Corrêa encara o Paraná, no sábado, às 17h30, no Estádio Castelão, em São Luís.

A partida deste sábado teve poucos lance de emoção. O primeiro gol aconteceu somente aos 15 minutos do segundo tempo. E foi para o Sampaio Corrêa. O lateral Anderson Santos cruzou pelo lado esquerdo e o zagueiro Diego Jussani acabou jogando contra as próprias redes.

A partida parecia se encaminhar para uma vitória do Sampaio. Até que o técnico Mazola Júnior optou por colocar o atacante Daniel Cruz na vaga do volante Josa. Decisão acertada. Aos 37 minutos, o meia Cañete cobrou escanteio e Daniel Cruz mandou de cabeça para o gol. A virada saiu aos 39, quando Cañete fez bela jogada e cruzou. Gérson Magrão finalizou e o goleiro Rodrigo espalmou. Na sobra, Daniel Cruz apenas completou para as redes para anotar o segundo gol dos donos da casa.

FICHA TÉCNICA:

CRB 2 X 1 SAMPAIO CORRÊA

CRB - Júlio César; Bocão, Audálio, Diego Jussani e Pery; Josa (Daniel Cruz), Olívio, Leandro Brasília (Clebinho), Danilo Bueno (Cañete) e Gérson Magrão; Jonata. Técnico -mazola Júnior.

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo; Daniel Damião, Edimar, Luiz Otávio e Anderson Santos; Léo Salino, Diones, Nadson (Dê) e Válber (Pimentinha); Edgar (Vanger) e Jheimy. Técnico - Léo Condé.

ÁRBITRO - Lucio Jose Silva Araujo(BA).

GOLS - Diego Jussani, contra, aos 15, e Daniel Cruz, aos 37 e aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Daniel Cruz (CRB).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).