CRB volta a vencer em casa após cinco jogos de jejum e cola no G4 da Série B

O CRB voltou a vencer em casa após cinco partidas e se aproximou da briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. O time alagoano recebeu o Brasil de Pelotas no estádio Rei Pelé, em Maceió, na noite desta terça-feira, na partida que abriu a 22ª rodada da competição, e superou o adversário por 3 a 1.

O CRB não vencia uma partida como mandante desde a 11ª rodada, na qual bateu o Criciúma por 2 a 0. Desde então, a equipe alagoana empatou com o Oeste, por 2 a 2, e perdeu para Cuiabá e Vitória (ambos por 1 a 0), Bragantino (3 a 0) e Paraná (2 a 1).

Com o triunfo, a equipe de Maceió assumiu a quinta posição, com 33 pontos, um a menos do que o Coritiba, atual quarto colocado, mas que ainda joga nesta rodada. O Brasil de Pelotas, com 28 pontos, segue na 11ª colocação e perdeu a oportunidade de se aproximar da briga por um espaço na parte de cima da tabela.

Quem esperava um jogo equilibrado se surpreendeu no primeiro tempo. O CRB dominou completamente a partida e construiu boa vantagem. Aos 18 minutos, Alisson Farias cruzou para a área e a bola sobrou para Felipe Ferreira completar para o gol. A pressão continuou e, aos 34 minutos, Felipe Ferreira cruzou para Lucas Siqueira desviar de cabeça e marcar o segundo gol do time da casa.

O time gaúcho voltou com outra postura na segunda etapa e conseguiu descontar aos 22 minutos, quando Maicon Assis pegou a sobra de uma cobrança de escanteio e bateu cruzado, sem chance de defesa para Vinícius Silvestre.

No entanto, a reação do time visitante parou por aí e, apenas dois minutos mais tarde, Alisson Farias acertou um lindo chute da entrada da área e estufou as redes, marcando o terceiro do CRB e dando números finais ao jogo.

Na sequência, as duas equipes têm mais de uma semana livre para treinar. O clube gaúcho volta a campo no dia 19 de setembro, quando recebe o Figueirense no estádio Bento Freitas, em Pelotas, pela 23ª rodada da Série B. O CRB joga no dia 21, contra o Coritiba, fora de casa, no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA:

CRB 3 X 1 BRASIL DE PELOTAS

CRB - Vinícius Silvestre; Daniel Borges; Victor Ramos, Wellington Carvalho e Igor (Bryan); Claudinei, Lucas Siqueira, Lucas Abreu e Felipe Ferreira (Willie); Alisson Farias e Léo Ceará (Edson Cariús). Técnico: Marcelo Chamusca.

BRASIL DE PELOTAS - Carlos Eduardo; Ednei, Leandro Camilo, Bruno Aguiar e Willian Formiga; Leandro Leite, Eduardo Person e Diogo Oliveira (Pereira); Murilo Rangel (Ricardo Luz), Rodrigo Alves e Daniel Cruz (Maicon Assis). Técnico: Bolívar.

GOLS - Felipe Ferreira, aos 18, e Lucas Siqueira, aos 34 minutos do primeiro tempo; Maicon Assis, aos 22, e Alisson Farias, aos 24 do segundo.

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

CARTÕES AMARELOS - Bryan (CRB); Bruno Aguiar, Eduardo Person, Murilo Rangel e Ricardo Luz (Brasil de Pelotas).

CARTÃO VERMELHO - Lucas Abreu (CRB).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).