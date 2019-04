CRB x Bahia: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Brasil

CRB e Bahia se enfrentam nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), no estádio Rei Pelé, pela terceira rodada da Copa do Brasil. Nesta fase, os duelos são disputados em duas partidas: a de ida e a de volta.

Onde assistir CRB x Bahia?

CRB x Bahia terá transmissão do canal SporTV. Após eliminar Brasiliense e Goiás nas duas primeiras fases, o CRB busca dar sequência aos cinco jogos sem ser derrotado na temporada, que culminaram na classificação para a fase de mata-mata da Copa do Nordeste e a final do Campeonato Alagoano, disputadas nos dias 14 e 21 de abril.

Do outro lado, o cenário é o oposto. Sem o treinador Enderson Moreira, que não resistiu a derrota por 1 a 0 para o já eliminado Sampaio Corrêa e foi demitido, o Bahia agora aposta suas fichas na próxima fase da Copa do Brasil após passar pelo Rio Branco-AC e o Santa Cruz-RN nas etapas anteriores.

O Bahia caiu na Copa do Nordeste e, pelo Baiano, só volta a disputar a final com o Bahia de Feira em dois jogos ainda sem datas definidas. Vale lembrar que os times já se enfrentaram nesta temporada: na Fonte Nova, pela rodada de estreia no Nordestão, o jogo terminou empatado por 1 a 1.