CRB x Coritiba: onde assistir ao vivo ao jogo pela Série B do Brasileiro

CRB e Coritiba se enfrentam nesta segunda-feira, em um confronto válido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo no estádio Rei Pelé, em Maceió, começa às 20h (horário de Brasília).

CRB x Coritiba terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV. O confronto também vai passar online no site e aplicativo Premiere e SporTV Play .

Na última rodada, o CRB venceu a sua primeira partida deste início de torneio. Ao superar o Brasil de Pelotas por 2 a 0, o clube alagoano conseguiu respirar na classificação e subiu para a zona intermediária, está na 11ª colocação com três pontos.

O Coritiba, por outro lado, está mais acima: na 5ª posição com 5 pontos. Até aqui, o clube ainda não perdeu. Venceu a Ponte Preta na rodada de estreia e depois empatou com o Atlético-GO e Londrina.

Na final do Alagoano, o CRB foi superado nos pênaltis pelo CSA. Além da Série B, o time também disputa a Copa do Nordeste - superou o Juazeirense por 2 a 1 no último jogo.