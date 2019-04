CRB x CSA: como assistir ao vivo online e na TV e horário da decisão do Alagoano

CRB e CSA se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Alagoas, pelo jogo de volta da decisão do Campeonato Alagoano. No primeiro duelo, o CSA venceu por 1 a 0.

Onde assistir ao vivo CRB x CSA?

O clássico alagoano terá transmissão da TV Gazeta de Alagoas (afiliada da TV Globo) e também é possível assistir online pelo Globo Play (para quem está em Alagoas).

Em razão da vitória no primeiro jogo, o CSA joga pelo empate neste domingo. Se o CRB vencer por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. Se derrotar o rival por dois ou mais gols de vantagem, fica com o título estadual.

Eliminado da Copa do Brasil pelo Bahia, o CRB conseguiu se concentrar apenas na decisão do Alagoano. O Galo estreia na Série B no dia 28, contra o Londrina.

O CSA também não foi adiante na Copa do Nordeste, sendo eliminado pelo Botafogo-PB e tem apenas o Estadual para se dedicar. A equipe tem seu primeiro jogo no retorno à Série A do Brasileiro no dia 28, contra o Ceará.

