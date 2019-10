CRB x Sport: onde ver o jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro

Para se manter no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB enfrenta o Sport, que quer encostar no líder da competição, nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 27ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere.

O Sport tem o artilheiro e o vice-artilheiro da competição, Hernane e Guilherme, respectivamente, e vem de um empate por 2 a 2 no jogo da última quinta-feira, contra o Vitória. Com o resultado o time de Recife se manteve na terceira colocação da tabela do Campeonato Brasileiro Série B com 45 pontos. O CRB continua em quarto lugar, com 38 pontos, depois da derrota contra o América-MG, também na última quinta-feira.

Últimos jogos do CRB:

3/10 - América-MG 1 x 0 CRB (Campeonato Brasileiro - Série B)

28/9 - CRB 1 x 1 São Bento (Campeonato Brasileiro - Série B)

24/9 - Vila Nova 2 x 2 CRB (Campeonato Brasileiro - Série B)

21/9 - Coritiba 0 x 2 CRB (Campeonato Brasileiro - Série B)

10/9 - CRB 3 x 1 Brasil de Pelotas (Campeonato Brasileiro - Série B)

Últimos jogos do Sport: