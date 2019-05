CRB x Vila Nova: onde assistir ao vivo ao jogo pela Série B do Brasileiro

O CRB recebe o Vila Nova nesta sexta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), para um jogo válido pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio Rei Pelé, em Maceió.

ONDE ASSISTIR AO VIVO CRB X VILA NOVA?

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV e Premiere e também é possível assistir online pelo site e aplicativo dos canais.

Após quatro rodadas, o CRB ocupa a sexta colocação da Série B com seis pontos. São duas vitórias e duas derrotas na competição, que é liderada pelo Londrina, com 10. Na última segunda-feira, o time alagoano derrotou o Coritiba por 1 a 0, em Maceió. Antes, havia batido o Brasil-RS por 2 a 0, em Pelotas (RS), e perdido para Paraná (1 a 0, em Curitiba) e Londrina (2 a 1, em Maceió).

Com cinco pontos, o Vila Nova está na 12.ª posição. A primeira vitória na competição veio justamente no último confronto - 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto (SP). Antes, a equipe goiana havia empatado com Paraná (1 a 1, em casa) e Ponte Preta (0 a 0, também em Goiânia) e perdido para o Vitória (2 a 1, em Salvador).