Crea-RJ visita Engenhão e tenta desvendar 'apagões'

Segundo o coordenador da Comissão de Análise e Prevenção de Acidentes do Crea-RJ, Luiz Cosenza, a parte de infraestrutura está em bom estado e é "bem moderna". As causas que levaram às quedas de energia, de acordo com o engenheiro, ainda não ficaram claras. "Na semana que vem, devemos ouvir a empresa terceirizada responsável pela iluminação do estádio, e também a Light (concessionária de energia elétrica do Rio)", disse.

A vistoria, segundo ele, só foi possível graças à intervenção do Ministério Público Estadual (MPRJ), já que no último dia 2 de maio o Crea-RJ foi impedido de entrar no estádio. Na época, a diretoria do Botafogo divulgou nota informando que não havia sido consultada "formalmente a respeito e em tempo hábil". Além de Cosenza, participaram da vistoria outro engenheiro elétrico e o presidente do Crea-RJ, Agostinho Guerreiro.

Quando aconteceram os apagões, o Botafogo alegou que eles não estavam relacionados. O do clássico, segundo o clube, ocorreu por conta de uma queda de energia na região, já que chovia muito. No jogo do Flu pela Libertadores, o problema teria sido uma falha operacional.