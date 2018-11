Os sócios do Palmeiras escolhem neste sábado o novo presidente do clube. O atual mandatário, Mauricio Galiotte, enfrentará o antigo vice e agora adversário, Genaro Marino Neto. Quem ganhar, será empossado para um mandato de três anos e terá de lidar com questões como o planejamento do time para 2019, o relacionamento com o Allianz Parque e, principalmente, com a Crefisa.

A patrocinadora, comandada pelos conselheiros Leila Pereira e José Roberto Lamacchia, é o principal tema de divergências entre os dois candidatos. Galiotte defende a continuidade do projeto com a empresa e promete renovar o contrato se eleito. Já Genaro, cobra do clube uma postura diferente, por entender que nos últimos tempos o Palmeiras se tornou muito dependente e refém das vontades da Crefisa.

A principal novidade desta eleição é o tempo de mandato. Em maio o Conselho Deliberativo do clube aprovou a mudança no estatuto para alterar a gestão de dois para três anos. Galiotte foi defensor da medida, sob a justificativa de dar mais governabilidade e tempo para o comandante trabalhar. Por outro lado, os críticos, como Genaro, entenderam que a mudança não poderia valer já a partir deste pleito.

Os bastidores do Palmeiras têm como apoiadores dos candidatos importantes nomes da política do clube. Os ex-presidentes Paulo Nobre e Mustafá Contursi estão do lado de Genaro. A patrocinadora Leila Pereira é uma das principais aliadas de Galiotte, para quem, inclusive, tem feito campanha em eventos nas últimas semanas.

As eleições são no sábado, das 8h às 17h, na sede do Palmeiras. O resultado deve sair por volta das 17h40. Nos últimos dias o Estado realizou entrevistas exclusivas com os dois candidatos sobre as principais propostas e pontos polêmicos da gestão do clube.