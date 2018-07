Cresce confiança do São Paulo com renovação de Ceni

SÃO PAULO - À medida que a novela Rogério Ceni se aproxima do fim, cresce o otimismo da diretoria do São Paulo pela renovação de contrato do goleiro. Rogério prometeu anunciar esta semana se continuará jogando na próxima temporada ou se vai se aposentar.

Ninguém se arrisca a garantir a prorrogação do vínculo, mas a opinião no clube é que o goleiro tem dado sinais de que não vai parar agora. Além de ter feito exames médicos para a próxima temporada com o restante do elenco, ele ainda não procurou a assessoria de imprensa do clube para organizar a aguardada coletiva de imprensa. Os dirigentes acreditam que isso indica que ele não pretende fazer um anúncio grandioso – no caso, o da aposentadoria.

“Já disse algumas vezes ter certeza de que ele continuará jogando e continuo muito confiante. Converso com ele diariamente e vejo um jogador animado e preparado para mais um ano como profissional”, diz o vice-presidente de futebol João Paulo de Jesus Lopes.

Rogério continua em silêncio sobre o assunto e não conversa nem com seus familiares sobre isso. Os companheiros também não dizem não saber qual será o desfecho da novela.