Cresce pressão no Congresso para instalar CPI da CBF

A derrota da seleção brasileira por 7 a 1 para a Alemanha, pela semifinal da Copa do Mundo, desencadeou novas pressões no Congresso pela instalação de comissões parlamentares para investigar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Argumentando que o futebol brasileiro atingiu o "fundo do poço" com a humilhação diante da Alemanha, o senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) promete retomar na próxima semana a coleta de assinaturas para a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar irregularidades na CBF e nas federações estaduais de futebol. O objetivo do parlamentar é incluir também na investigação as denúncias sobre um esquema de venda ilegal de ingressos do Mundial, que está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio.

"O resultado do jogo não pode ser creditado aos jogadores e ao técnico. Revela que o futebol brasileiro, que é patrimônio nacional, está entregue a gestões corruptas da CBF e das federações estaduais", disse o senador do PSOL.

Ele tem o apoio do deputado Romário (PSB-RJ), que desde 2012 defende a instalação de uma CPI da CBF. Em seu perfil no Facebook, o ex-jogador postou na quarta-feira, após a derrota brasileira, uma crítica pela não instalação da comissão na Câmara.

"Em 2012, eu apresentei um pedido de CPI da CBF, baseado em um série de escândalos envolvendo a entidade, como o enriquecimento ilícito de dirigentes, corrupção, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e desvio de verba do patrocínio da empresa área TAM. O pedido está parado em alguma gaveta em Brasília há dois anos. Em questionamento ao presidente da Câmara dos Deputados, sr. Henrique Eduardo Alves, ouvi como resposta que este não era o melhor momento para se instalar esta CPI. Não concordei, mas respeitei a decisão. E agora, presidente, está na hora?", escreveu Romário.