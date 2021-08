Crespo admite que São Paulo perdeu ritmo após gol: 'Faltou ficar mais com a bola'

O São Paulo venceu o Sport por 1 a 0 neste domingo, na Ilha do Retiro, com um gol marcado por Pablo ainda aos quatro minutos do primeiro tempo. Depois disso, foi difícil ver o time tricolor voltar a criar lances de perigo no campo adversário, situação que foi avaliada pelo técnico Hernán Crespo em coletiva de imprensa após a partida, válida pela 17.ª rodada do Brasileirão.

De acordo com o treinador, o São Paulo não se acomodou, mas pecou ao não conseguir dominar a posse de bola. "Acredito que depois do 1 a 0, talvez tenha faltado ficar um pouco mais com a bola para poder ter mais controle do jogo. Precisávamos ter ficado mais com a bola e chegar mais no um contra um por fora, com Rigoni e Rojas", avaliou o argentino.

Crespo também falou sobre a ausência do zagueiro Arboleda, que foi diagnosticado com uma lesão na coxa direita e desfalcou o time em cima da hora. O caso do defensor é mais dos muitos entre jogadores são-paulinos que sofreram lesões nesta temporada, como Eder, Luciano, Miranda, entre outros, o que preocupa o treinador.

"Essa é uma situação que convivemos há muito tempo. Seguramente, vão tomar decisões no futuro para melhorar, para construir, não somente o nível técnico, mas o nível de estrutura. Isso deve acontecer. Devemos esperar que essas coisas comecem a acontecer lentamente. Como eu já disse um tempo atrás, não vamos melhorar isso hoje, faz tempo que o São Paulo precisa melhorar a estrutura", disse.

Apesar disso, o departamento médico já esteve mais cheio. No jogo deste domingo, o atacante Luciano, novamente à disposição após dois meses sem jogar, e o meia Benítez, que não jogava desde o dia quatro de agosto, entraram durante o segundo tempo. "Ver a volta de Luciano e do Benítez é muito importante para a gente, para o elenco, para o futuro. Agora, pensar que Luciano está pronto após quase 60 dias sem jogar não é possível. Podemos fazê-los jogar, mas lentamente", comentou Crespo.

Com a vitória sobre o Sport, o São Paulo chegou a 21 pontos e subiu para a 12.ª colocação, a três pontos do sexto colocado Corinthians e mais distante da zona de rebaixamento. A distância para o Grêmio, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, em 17º lugar, é de cinco pontos.