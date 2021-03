Crespo afirma que São Paulo mostra que quer jogar de forma vertical e com imposição

O técnico Hernan Crespo pode ficar tranquilo após os primeiros jogos no São Paulo: depois de um empate na estreia no Campeonato Paulista, a equipe goleou Inter de Limeira e Santos por 4 a 0. Sobre a vitória no clássico, o técnico elogiou os atletas tanto por jogarem mesmo com o gramado encharcado após forte chuva quanto por aplicarem a forma de jogo pensada.

"Quero felicitar os jogadores sobre como se adaptaram à condição climática no primeiro tempo. No segundo tempo se pode jogar mais e sempre tentaram jogar, apesar das condições do campo. Sempre acreditaram nas próprias capacidades", exaltou o técnico. O São Paulo marcou os quatro gols da vitória no segundo tempo, com Gabriel Sara, Pablo, Luciano e Tchê Tchê.

"Temos uma identidade e queremos jogar de uma certa maneira. Hoje o tempo, sobretudo no primeiro tempo foi muito difícil. Difícil jogar o futebol que pretendemos. Quando melhorou um pouco e o campo absorveu a água, o São Paulo mostrou que quer jogar de uma maneira, ser vertical, com imposição. O São Paulo mostrou uma forma de jogar. Isso me deixa muito feliz", alegrou-se Crespo.

No segundo tempo, Crespo abriu mão da formação que vinha utilizando, com três zagueiros. Ele explicou as razões disso. "Arboleda teve um problema no pé e como entendíamos que poderia passar a linha de quatro defensores, e vinha bola longa sobre Marques, então necessitávamos de dois contra um. Entendia que Rojas e Sara pelos lados dariam amplitude para encontrar jogo por fora".

O técnico comentou sobre a programação para os próximos dias do clube. Nenhum jogador teve folga após o fim da temporada 2020, já que a de 2021 começou logo na sequência. "Quanto ao descanso, há uma programação. Viemos de três jogos e agora podemos ter dois dias de folga. Férias impossível, porque a situação geral de todo o mundo é muito difícil. Mas nesse caso podemos dar dois dias livres para se recuperar depois de tanto esforço físico. Vamos fazer quando possível, mas sem perder o foco de onde queremos chegar. Faz parte da preparação descansar", contou.

O São Paulo volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Novorizontino fora de casa. A equipe lidera o grupo B do Paulistão com sete pontos.