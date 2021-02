Crespo confirma conversa com São Paulo, Santos e Chile: 'Não decidi absolutamente nada'

Na lista de treinadores que foram entrevistados pelo São Paulo para substituir Fernando Diniz, Hernán Crespo admitiu nesta segunda-feira que, além do clube do Morumbi, conversou com Santos e seleção do Chile.

Campeão da Copa Sul-Americana, o argentino anunciou sua saída do Defensa Y Justicia no último domingo e, por enquanto, não tomou uma decisão.

"Não assinei com ninguém nem troco o Defensa por outra situação. Pareceu correto analisar e liberar o Defensa porque não era saudável nem para os dirigentes nem para os jogadores que isso esteja por trás constantemente", afirmpu Crespo, em entrevista à TyC Sports. "Falei com Santos, com São Paulo e com a seleção do Chile, mas não decidi absolutamente nada", completou o treinador de 45 anos.

A diretoria do Santos ficou assustada com o desejo salarial do ex-atacante. No São Paulo, o nome ganhou força por se encaixar no teto estabelecido pelo presidente Julio Casares. Miguel Ángel Ramírez e Pedro Martins são os outros nomes mais comentados no Morumbi.