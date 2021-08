Crespo despista sobre formação do São Paulo para clássico na Libertadores

O São Paulo encerrou o jejum de três jogos sem vitória no Brasileirão ao vencer o Athletico-PR por 2 a 1 no sábado, em jogo no qual o técnico Crespo escalou o time com uma linha de quatro. Adepto da formação com três zagueiros, utilizada em várias partidas, como na vitória contra o Vasco no meio da semana, o treinador não pretende revelar qual será a opção tática para o jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, contra o Palmeiras, marcado para terça-feira.

De acordo com o argentino, a escolha por jogar com a linha de quatro contra os athleticanos não tem relação com o jogo contra o rival paulista pelo torneio continental. O treinador são-paulino diz que a decisão varia a cada partida, mas que o objetivo a ser atingido é sempre o mesmo.

"Independente do Palmeiras, vai ser utilizado em outros momentos. É importante para a gente, para o São Paulo ter diferentes possibilidades de jogar futebol. Nunca perder a vontade de ser protagonista, seja com três zagueiros com a linha de quatro. Quem vê o jogo do São Paulo sabe perfeitamente o que vai haver", afirmou.

Autor de dois gols no jogo de sábado, Pablo também falou sobre as possibilidades de formação para o primeiro jogo da decisão contra o Palmeiras. Assim como o treinador, o atacante deixou claro que as variações não são testes e sim recursos utilizados de acordo com a avaliação da comissão técnica.

"As pessoas ficam muito preocupadas se vai jogar com linha de três, linha de quatro, perguntam se é teste. Não é teste, a gente treina. A comissão técnica treina todas as questões técnicas. A gente sempre está preparado para jogar com linha de três, linha de quatro. Contra o Athletico, começamos com linha de quatro e fomos muito bem. Em certo momento mudou para linha de três, então a gente sabe a forma que a gente tem que fazer. O que a comissão de decidir será o melhor para o São Paulo", disse o jogador.

Ainda brigando contra o rebaixamento no Brasileirão, com apenas 15 pontos, o São Paulo vive outra realidade na Libertadores e tem esperança de avançar às semifinais. O primeiro duelo com o Palmeiras está marcado para as 21 horas de terça-feira, no Morumbi. A decisão será uma semana depois, no Allianz Parque.