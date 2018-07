Crespo é o mais caro em leilão inédito de jogadores na Índia

Crespo foi contratado pelo time de Barasat da nova Premier League Soccer (PLS), que foi criada com base na super bem-sucedida liga de críquete do país e que será disputada de 25 de fevereiro a 8 de abril no Estado de Bengala Ocidental.

A ideia do leilão de jogadores foi copiada da liga de críquete, cujo modelo já foi repetido em outras ligas de diversos esportes pelo país.

O capitão da seleção italiana campeão do Mundo em 2006, Fabio Cannavaro, foi arrematado pelo Siliguri por 830 mil dólares, enquanto o francês Robert Pires (800 mil), o nigeriano Jay-Jay Okocha (550 mil) e o ex-atacante do Liverpool Robbie Fowler (530 mil) foram, respectivamente, para Howrah, Durgapur e Calcutá.

Cinco franquias gastaram juntas quase 7 milhões de dólares, cada uma arrematando um "ídolo", dois estrangeiros e um técnico.

"Esse leilão é inédito não apenas na história do futebol indiano, mas também para o futebol mundial", disse à Reuters Bhaswar Goswami, diretor-executivo do Celebrity Management Group, que organiza a liga de futebol.

"Há um limite de gastos e devo dizer que as franquias gastaram seu dinheiro com sabedoria", disse ele, por telefone, de Calcutá, onde aconteceu o leilão.

Em um país apaixonado pelo críquete, o Estado de Bengala Ocidental, no leste da Índia, é um dos poucos lugares onde o futebol também é bastante popular.

Quase 120 mil pessoas recepcionaram o goleiro da Alemanha Oliver Kahn durante uma visita do Bayern de Munique em 2008, enquanto Diego Maradona praticamente parou Calcutá quando esteve por lá naquele mesmo ano.

O Howrah foi quem pagou mais caro por um treinador, com 240 mil dólares pagos pelo ex-zagueiro de Portugal Fernando Couto.

Marco Etcheverry, considerado o maior jogador da história do futebol boliviano, será o treinador do Siliguri, que pagou 200 mil dólares para arrematá-lo no leilão.