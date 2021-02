Crespo estreia contra o Botafogo com a missão de mudar a postura do São Paulo

Uma das missões do técnico Hernán Crespo é mudar a postura do time do São Paulo, que faz sua estreia no Campeonato Paulista, neste domingo, às 19 horas, no Morumbi. Torcida e dirigentes exigem que o novo contratado consiga tornar a equipe regular e aguerrida, características ausentes na temporada passada.

Ao contrário de seus principais rivais, o São Paulo não pode encarar a competição estadual como um laboratório, pois enfrenta um jejum de 15 anos sem um título no tradicional campeonato, maior período sem conquistas em sua história.

Mas ao mesmo tempo Crespo deve iniciar frente ao Botafogo um novo momento, com alterações na equipe. Sem dinheiro para contar com reforços de peso, como revelou nesta semana o coordenador Muricy Ramalho, o novo treinador deverá apostar em jovens talentos, que deverão ter oportunidades com mais frequência no time titular. Wellington e Galeano estão cotados para entrarem em campo já neste domingo.

Taticamente, o time deverá enfrentar o Botafogo no sistema 3-5-2, utilizado com sucesso na vitória de quinta-feira contra o Flamengo pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Luan não foi inscrito na competição e, por enquanto, é desfalque.

No Botafogo, a intenção é não repetir o desespero do ano passado, quando escapou do rebaixamento para a Série A2 apenas na última rodada. Rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro, o elenco sofreu muitas mudanças. No provável time da estreia, os únicos remanescentes deverão ser o goleiro Igor Bohn, o lateral-esquerdo Martineli e o volante Victor Bolt.

Entre as 16 contratações, o nome mais conhecido é o do atacante Rafael Marques, ex-Palmeiras e Botafogo. Ele, porém, não vai estar em campo na estreia por ser uma contratação internacional. A janela só abre no início de março.

Outra novidade vai estar no banco de reservas. Assim que o rebaixamento na Série B foi decretado, a diretoria tricolor anunciou a contratação de Alexandre Gallo, que assistiu aos últimos jogos e iniciou o planejamento para 2021.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X BOTAFOGO

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Bruno Alves, Diego Costa e Arboleda; Igor Vinicius, Tchê Tchê (Hernanes), Daniel Alves, Igor Gomes (Gabriel Sara) e Reinaldo; Pablo e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

BOTAFOGO - Igor; Rodrigo Ferreira, Victor Ramos, Matheus Santos e Pará; Vinicius Kiss, Victor Bolt, Emerson e Renatinho; Kaio Magno e Rafael Marques. Técnico: Alexandre Gallo.

ÁRBITRO - Salim Fende Chávez

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio do Morumbi.