Crespo exalta São Paulo após 'teste' na defesa: 'O time foi perfeito'

O técnico Hernán Crespo não escondeu nesta segunda-feira a satisfação com o desempenho do São Paulo na vitória sobre o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Morumbi. O argentino ficou mais empolgado com a atuação da defesa. Na sua avaliação, o setor passou no "teste" contra o Bragantino e o time "foi perfeito".

Crespo admitiu que estava à espera de um adversário, como a equipe de Bragança Paulista, para testar a defesa são-paulina. Na sua avaliação, o ataque já passara pela prova em jogos anteriores, como aconteceu na goleada sobre o São Caetano, por 5 a 1, no fim de semana, também pelo Paulistão Sicredi 2021.

Leia Também Em jogo equilibrado, São Paulo bate Red Bull Bragantino com gol contra

"Enfrentamos uma equipe muito bem organizada, difícil de enfrentar. Acho que chutaram apenas uma vez (no primeiro tempo). A equipe demonstrou uma força defensiva contra um ótimo adversário", comentou Crespo. "Em jogos passados, ofensivamente o São Paulo mostrou grandes coisas. Faltava um rival nos colocasse em dificuldade e encontramos hoje. E o time foi perfeito."

Após a vitória por 1 a 0, com gol contra, o treinador argentino avaliou que o São Paulo merecia ter vencido de forma menos sofrida. "Penso que, no primeiro tempo, jogamos muito bem. Acho que merecíamos uma diferença mínima que podia permitir jogar um segundo tempo mais tranquilo. Isso não aconteceu e nós nos adaptamos à situação, sempre com a predisposição dos jogadores, com gana, vontade de correr. Acho que merecíamos o primeiro gol antes, no primeiro tempo."

Crespo reiterou que não pensa apenas numa única formação titular do São Paulo, mas não poupou elogios individuais ao zagueiro Léo e ao lateral-esquerdo Reinaldo, que vem atuando como ala.

"Léo está jogando num nível ótimo, Reinaldo igual. É melhor deixar falar o campo. Tão evidente que estão jogando ótimo futebol que creio que uma mínima palavra seja pouco. Hoje demonstraram ainda que não somente ofensivamente, defensivamente também (estão bem), contra um rival duríssimo", comentou.

A busca por diferentes formações tem como motivação o difícil calendário que o São Paulo enfrenta na retomada do Paulistão. A goleada sobre o São Caetano aconteceu num intervalo de apenas 48 horas, mesmo período de tempo para o jogo contra o Guarani, na quarta.

"É sempre uma situação difícil com este calendário. É normal que façamos mudanças para enfrentar o Guarani. Mas começaremos a pensar neste jogo amanhã (terça-feira)", projetou o técnico.