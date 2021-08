Crespo faz ajustes no São Paulo e aguarda recuperação de Benítez e Luciano

O São Paulo treinou na manhã desta sexta-feira, sob forte calor, em preparação para enfrentar o Sport domingo, às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Brasileirão. Luciano e Benítez mais uma vez participaram de parte da atividade com o grupo, mas a presença dos dois na partida ainda é incerta.

Assim como na quinta-feira, Luciano e Benítez treinaram com bola, e depois fizeram um complemento na parte interna do CT da Barra Funda. O atacante já está fora da equipe por lesão há dois meses. Ele se lesionou no dia 20 de junho, no clássico perdido por 2 a 0 para o Santos. Desde então, se recupera de um estiramento na coxa esquerda que o tirou de jogos importantes, como o revés para o Palmeiras que culminou na eliminação da Libertadores na última terça-feira.

Já Benítez não atua desde o duelo de volta contra o Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no início deste mês. Ele ficou no banco nos dois jogos diante do Palmeiras pela quartas da Libertadores. Segundo o técnico Hernán Crespo, o argentino não tinha condições de jogo.

Outras baixas são o jovem Marquinhos, que segue em recuperação de lesão muscular, e o lateral Wellington. Sua ausência cria um quebra-cabeça para Hernán Crespo resolver pois ele não pode contar também com Reinaldo, suspenso. Com isso, o treinador não tem à disposição seus dois laterais-esquerdos.

Nos jogos contra o Palmeiras pela Libertadores Crespo usou tanto Léo quanto Gabriel Sara no setor. O zagueiro atuava na posição em uma linha de quatro e o meio-campista jogava por ali quando o time passava para a formação com três defensores.

Outra alternativa é usar o jovem Patryck, promovido das categorias de base, ou improvisar o volante Liziero, que também já jogou como lateral-esquerdo. A escalação que o técnico argentino irá mandar a campo só será definida na atividade deste sábado, no CT da Barra Funda, a última antes do jogo com o Sport.

O São Paulo está vivo na Copa do Brasil e precisa melhorar sua posição no Brasileirão. No torneio por pontos corridos, quer se afastar da zona de rebaixamento e busca a terceira vitória consecutiva. As duas anteriores, contra Athletico-PR e Grêmio, o levaram à 14ª colocação na tabela, com 18 pontos.