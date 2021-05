Crespo ganha leque de opções ofensivas e pode usar 'dois times' no Brasileirão

O São Paulo não escondia que sua meta em 2021 era acabar com o fim do jejum de títulos. Ganhou o Estadual e agora está ambicioso por mais. Sábado, o time estreia no Brasileirão diante do Fluminense, no Morumbi, e não ouse escalar a equipe de Hernán Crespo. O treinador ganhou um leque de opções do meio para frente e pode ser obrigado a "usar dois times" atrás da taça do nacional que não vem desde 2008.

Pablo, por enquanto, é o centroavante titular. Ressurgiu sob nova direção. Mas Luciano está recuperado, já entrou na segunda etapa diante do Palmeiras e podem formar a dupla contra os cariocas. Éder, porém, também já está curado dos problemas musculares.

Como Crespo não abre mão do esquema com três defensores, usar um ataque com três homens parece pouco provável, o que o obrigará a rotacionar a equipe para não deixar ninguém insatisfeito.

Confiante em renovação de contrato e figurando como uma boa opção, o equatoriano Jorge Rojas também "está na briga" caso o treinador precise, assim como Vitor Bueno. Não bastassem todas as opções, ainda há o garoto Galeano e o recém-chegado Rigoni, recomendação de Crespo.

E as disputas não param por aí. Benítez chegou e logo foi se destacando no meio. Acabou eleito o melhor jogador do Paulistão. Mas ainda tem Gabriel Sara, que retornou muito bem, Igor Gomes e Hernanes. O veterano foi utilizado diante do Sporting Cristal e mostrou futebol para ganhar mais chances.

O elenco são-paulino retorna às atividades nesta quinta-feira e Crespo iniciará seu quebra-cabeça para encaixar as melhores peças para abrir o Brasileirão bem. Ano passado a largada não foi boa, mas o time ganhou embalo e liderou boas rodadas. A ideia, agora, é andar na frente desde o início.